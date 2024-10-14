İsrail, Gazze'de hastane yerleşkesindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı

42 BİNİ AŞKIN KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.