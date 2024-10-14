ABD Başkan adayı Trump'a yönelik 3'üncü suikast girişimi engellendi

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ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın California'da düzenlediği seçim mitingi öncesinde, Trump'a suikast girişiminde bulunacağı öne sürülen silahlı bir kişinin yakalandığı bildirildi.

Riverside County Şerifi Chad Bianco, basına yaptığı açıklamada, "Muhtemelen (Trump'a yönelik) üçüncü bir suikast girişimini durdurduk." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; Bianco, Coachella Valley'de dün Trump'ın seçim mitinginin yapılacağı alana yarım kilometre mesafedeki polis denetleme noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, miting için sahte giriş kartı, yasa dışı edinilmiş dolu bir av tüfeği, tabanca ve yüksek kapasiteli bir şarjör ele geçirdiklerini belirtti.

REKLAM Bianco, Vem Miller adlı 49 yaşındaki şüphelinin, hükümet karşıtı sağcı bir örgütün üyesi olduğuna ve Trump'ı öldürmeyi planladığına inanıldıklarını kaydetti. Yerel basındaki haberlere göre gözaltına alınan Miller, daha sonra 5 bin dolar kefaletle, yasa dışı silah edinme suçlamasıyla yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yerel kaynaklar, Miller'in California Üniversitesinden master derecesi bulunduğunu ve 2022’de Nevada Senatosu’na aday olduğunu yazdı. Pennsylvania'da 13 Temmuz'daki miting sırasında Matthew Crooks adlı zanlı Trump'a AR-15 tipi uzun namlulu silahla suikast girişiminde bulunmuş, kurşun Trump'ın kulağını sıyırmıştı.

Ryan Wesley Routh adlı zanlı da 15 Eylül'de Florida'da golf oynadığı sırada Cumhuriyetçi adaya suikast girişimine teşebbüsten yakalanmıştı. *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.