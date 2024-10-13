Game of Thrones'taki tahta 1,5 milyon dolar
Dünya genelinde izlenme rekorları kıran "Game of Thrones (Taht Oyunları)" dizisinde kullanılan "Demir Taht", açık artırmada 1,5 milyon dolara alıcı buldu
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Müzayede evi Heritage Auctions'tan yapılan açıklamaya göre, Game of Thrones dizisinin setinde kullanılan 900'ü aşkın parça açık artırmaya sunuldu.
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Yaklaşık 6 dakika süren açık artırmada, karakterlerin 8 sezon boyunca uğruna savaştığı "Demir Taht" 1,5 milyon dolara bir hayrana satıldı.
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Açık artırmada dizinin karakterlerinden Jon Snow'un kullandığı kılıç yaklaşık 400 bin dolara alıcı bulurken, Cersei Lannister rolünde Lena Headey'in dizinin son sahnesinde giydiği elbise de 137 bin 500 dolara satıldı.
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Heritage Auctions, müzayedeye 4 bin 500'den fazla alıcının katıldığını ve etkinlikten toplam 21 milyon dolar gelir sağladıklarını açıkladı.