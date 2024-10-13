Norveç Prensesi Martha Bodrum'da kiralık lüks villada balayı yaptı

Norveç Prenses Martha Louise ile eşi Durek Verrett, balayı için Türkiye'yi tercih etti. Çift, balayını Bodrum'da geçirdi. Durek Verrett, deniz manzaralı, büyük havuzlu villanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Durek Verrett, ayrıca eşi Martha Louise ile bir sahil restoranında çekilen fotoğrafını da yayınlayarak; "En güzel, yaratıcı ve ilham verici aile ve arkadaşlarla paylaştığımız nefes kesici, sevgi dolu ve gerçekten büyüleyici düğünümüzün ardından, sevgili eşim Martha Louise'i sürpriz bir balayı tatiline götürdüm. Türkiye'nin zengin kültürünün sevgi dolu ve besleyici ruhuyla çevrelenmiş, ilk yıllarımı geçirdiğim bir cennete yolculuk ettik" açıklamasını yaptı.