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        Haberler Gündem Konya’da ihbar üzerine adrese giden polise bıçaklı saldırı

        Konya’da ihbar üzerine adrese giden polise bıçaklı saldırı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğullarının sinir krizi geçirdiğini ifade eden aile yardım istedi. Adrese giden polis ekipleri söz konusu kişinin saldırısına uğrarken bir polis sırtından yaralandı. Polis, saldırganı vurarak yakaladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 bıçak darbesi alan polisin ağır yaralı olduğunu bildirdi. 1995 doğumlu saldırganın da tıpkı İstanbul'da polise bıçakla saldıran kişi gibi çok sayıda suç kaydı bulunuyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.10.2024 - 12:36 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:27
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        Konya’nın Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren ve adının Emre Köroğlu olduğu öğrenilen kişi, ihbar üzerine adrese sevk edilen ekipteki bir polis memurunu sırtından bıçakladı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, saldırgan vurularak yakalandı.

        Olay, saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Bayramoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğullarının sinir krizi geçirdiğini ifade eden aile, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan kişi, bıçakla ekiplere saldırıp, bir polis memurunu sırtından yaraladı. Bunun üzerine diğer polisler saldırganı vurarak yakaladı.

        Polis memuru ve saldırgan, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        7 BIÇAK DARBESİ ALAN POLİS AĞIR YARALI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "29 yaşındaki E. K. adlı şahıs kontrol altına alınmaya çalışılırken çıkan arbedede görevli Kahraman Polisimiz Mustafa Topuz aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır" dedi.

        "HER İHBARA CANLARI PAHASINA KOŞUYORLAR"

        Saldırganın suç aletiyle birlikte yakalandığını ve hastanede gözaltında tutulduğunu kaydeden Yerlikaya, "Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum. Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine Aziz Milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

        Saldırgan Emre Köroğlu, tedavi gördüğü hastanede gözaltında.
        Saldırgan Emre Köroğlu, tedavi gördüğü hastanede gözaltında.

        YİNE ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI

        1995 doğumlu olduğu öğrenilen Emre Köroğlu’nun 33 ayrı suç kaydı olduğu belirtiliyor. Bu suçlar arasında hırsızlık, yağmalama, gasp, kasten insan yaralama, polise direnme gibi suçlar sıralanıyor.

        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
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        BEYOĞLU'NDAKİ SALDIRI

        İstanbul Beyoğlu'nda, sabit noktada gören yapan polis memuru, arkasından yürüyen kişi tarafından dün bıçaklı saldırıya uğramıştı. Çok sayıda suç kaydı ortaya çıkan saldırgan Oytun Ilgaz, gözaltına alınmıştı. Hayati tehlikesi olmadığı bildirilen polis memuru, tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

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