A Milli Takım'ın rakibi İzlanda! Montella'dan zorunlu rotasyon...
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak. İlk üç maçta 4 ptopladığı 7 puanla liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlılar, İzlanda'dyı mağlup ettiği takdirde ilk 2 sırayı garantileyecek. A Milliler'de kritik mücadele öncesi Barış Alper Yılmaz sakatlığı, Kaan Ayhan ise kart cezası nedeniyle kadrodan çıkarılırken, teknik direktör Vincenzo Montella, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte detaylar...
- 1
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında 14 Ekim Pazartesi günü (yarın) deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
- 2
Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.
- 3
Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.
-
- 4
Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi.
- 5
Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı.
- 6
Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.
Dördüncü grupta aynı gün Galler ile Karadağ, TSİ 21.45'te karşılaşacak.
-
- 7
MİLLİ TAKIMDA İKİ EKSİK
Milli takımda, İzlanda mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor. Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek.
- 8
A Milli Takım'ın muhtemel 11'i: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda Güler, Kerem, Kenan