Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var | Dış Haberler

        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var

        İsrail ordusu, Hayfa kentinin güneyindeki askeri üsse Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır 58 askerin de yaralandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 21:10 Güncelleme: 14.10.2024 - 02:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın askeri üsse yönelik İHA'lı saldırısında yaralanan tüm askerlerin hastanelere kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiği ve 58 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

        Ölen askerlerin kimliklerinin daha sonra açıklanacağı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.

        Öte yandan, İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinde, İsrail ordusuna dayandırılan haberde, Hizbullah'ın gönderdiği İHA'nın radardan kayboluncaya kadar takip edildiği belirtildi.

        Haberde, Hizbullah'ın 2 İHA'yı deniz üzerinden gönderdiğine işaret edildi.

        HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

        Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut'taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesindeki İsrail ordusuna bağlı "Glolani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla" saldırı düzenlendiği kaydedildi.

        REKLAM

        Hizbullah'ın "ülkesini, halkını" korumak için göreve hazır olduğu, "düşmanı caydırmak görevinden geri durmayacağı" bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 22 ölü, 80 yaralı
        İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 22 ölü, 80 yaralı
        Damat dehşeti! Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü
        Damat dehşeti! Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması
        Gedson Fernandes göz dolduruyor!
        Gedson Fernandes göz dolduruyor!
        Game of Thrones'taki tahta 1,5 milyon dolar
        Game of Thrones'taki tahta 1,5 milyon dolar
        Fırtına caminin minaresi uçurdu
        Fırtına caminin minaresi uçurdu
        19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu!
        19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu!
        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
        "Grup için anahtar maç"
        "Grup için anahtar maç"
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Habertürk Anasayfa