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        Haberler Gündem Güncel Polisle çatıştılar! O anlar kamerada | Son dakika haberleri

        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada

        Gaziantep'te polisle, 2 şüpheli arasında çıkan çatışma anları kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 18:42 Güncelleme: 13.10.2024 - 18:44
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        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
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        Gaziantep'te aile içi tartışma ihbarına giden polis ile binada karşılaştığı 2 şüpheli arasında çatışma çıktı. Şüpheliler yakalanıp gözaltına alınırken, çatışma anları binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 11 Ekim günü Güneykent Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. Aile içi tartışma ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, zemin katta Seyit Can Budak (31) ve Yunus Emre Avcı (26) ile karşılaştı.

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        POLİSE TABANCASINI DOĞRULTTU

        Şüphelilerden Seyit Can Budak polis memuruna tabancayı doğrultup ateş açtı. Polis memurları da şüphelilere karşılık verdi. Kısa süreli çatışmanın ardından şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, bindirildikleri ekip otosunun arka camlarını kırdı.

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        BİRİNİN 33, DİĞERİNİN 26 SUÇ KAYDI VAR!

        Şüphelilerden Seyit Canbudak’ın daha önce ‘hırsızlık’ ve ‘yağma’ suçlarından 33 suç kaydı, Yunus Emre Avcı’nın ise ‘taksirle yaralama’, ‘trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma’, ‘konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından 26 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

        Can kaybı ya da yaralanan kimsenin olmadığı olay, binanın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde polisin şüphelendiği 2 kişinin ardından gittiği ve uyarıları üzerine şüphelilerin tabancayla ateş açarak karşılık verdiği görüldü.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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