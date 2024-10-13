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        Haberler Bilgi Yaşam Hazımsızlık ve sindirim sorunu mu yaşıyorsunuz? Sindirimi kolay yiyecekler nelerdir?

        Rahatlıkla sindirebileceğimiz yiyecekler hangileridir?

        Gün içinde tükettiğimiz bazı gıdalar, neredeyse bütün gün sindirim sorunu yaşamamıza neden olabilir. Özellikle akşam vakitlerinde yediğimiz gıdalar, çoğu zaman sindirim problemine yol açar ve uyku sağlığımızı bile etkileyebilir. Peki, gün içinde hangi besinleri tüketmek rahat bir sindirim sağlar? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 12:00 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:10
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        • 1

          Yiyecekler, sindirim sistemi tarafından vücudun kullanabileceği besinlere ve enerjiye ayrılmaktadır. Bu ayrılmanın kolaylıkla ve rahatsız edici olmadan yapılabilmesi için sindirimi kolay yiyecekler tüketmek önemlidir. Sindirim sisteminize iyi gelecek besinleri sizin için araştırdık.

        • 2

          Sindirimi kolay 10 yiyecek

          1. Beyaz pirinç

          Beyaz pirinç, sindirimi kolay bir yiyecek olarak bilinir. Yağ ve lif oranı düşüktür, bu da mideye iyi gelir. Beyaz pirinci daha kolay sindirmek için tek başına yiyin veya yağ oranı düşük diğer yiyeceklerle birlikte tüketin. Bitkisel yağlar gibi yağ oranı yüksek bazı yiyeceklerin sindirimi daha uzun sürer ve rahatsızlığa neden olabilir.

        • 3

          2. Muz

          Muzlar birçok kişi için sindirimi kolay olan harika bir meyvedir. Bazı meyveler lif açısından zenginken, muzlar yalnızca orta düzeyde lif içerir. Muzun hem kabızlık hem de ishal sorunlarına iyi geldiği düşünüldüğünde, çeşitli sindirim sorunları yaşayan kişiler beslenme düzenlerine muz eklediğinde rahatlama yaşayabilirler.

        • 4

          3. Tatlı patates

          Her çeşit pişmiş patates, sindirimi kolay yiyeceklere örnektir. Tatlı patatesler, çoğunlukla sindirimi hızlandıran ve düzenliliği destekleyen çözünmeyen liflerden oluştuğu için sindirim sistemi için özellikle daha iyidir.

        • 5

          4. Elma püresi

          Gastroparezi gibi bazı rahatsızlıklar için elma püresi gibi yumuşak yiyecekler önerilir. Elma püresi harika bir C vitamini kaynağıdır. Elmadan yapılmasına rağmen elma püresi lif açısından düşüktür. Konserve, pişmiş veya işlenmiş meyveler lif açısından daha düşük olma eğilimindedir ve bu nedenle sindirimi daha kolaydır.

        • 6

          5. Beyaz ekmek

          Beyaz pirinç gibi, sade beyaz ekmek de buğday ekmeği gibi tam tahıllarla yapılan ekmekten daha kolay sindirilir. Bunun nedeni, beyaz ekmeğin diğer fırınlanmış ürünlere göre lif açısından daha düşük olmasıdır. Beyaz ekmek mideye iyi gelmesinin yanı sıra genellikle folik asit, B vitaminleri, D3 vitamini ve daha fazlası gibi besinlerle zenginleştirilmiştir.

        • 7

          6. Yoğurt

          Düşük lifli bir diyet uyguluyorsanız, lif içermediği için yoğurt mükemmel bir seçimdir. Ancak yine de iyi bir protein, yağ, vitamin ve mineral kaynağıdır.Süt ürünlerine karşı intoleransı veya alerjisi olan kişiler sütle yapılan yoğurttan kaçınmalıdır. Süt ürünü olmayan yoğurt alternatifleri uygun olabilir, ancak besin değerleri içeriklere göre değişir.

        • 8

          7. Kavun ve karpuz

          Bazı meyveler sindirim sıkıntısına neden olabilirken, diğerleri sindirimi özellikle kolay oldukları için tercih edilir. Bunlara, Karpuz ve kavun harika örneklerdir. Kavunların sindirimini kolaylaştıran şey, neredeyse tamamen sudan oluşması ve dolayısıyla lif içermemesidir. Karpuz aynı zamanda C vitamini, A vitamini, bakır, biotin gibi besinlerin de mükemmel bir kaynağıdır.

        • 9

          8. Kabak

          Kabak gibi düşük FODMAP (belirli bir besin grubu)'li sebzeler, besin açısından zengin ancak sindirimi kolay yiyecekler arayan IBS'li kişiler için özellikle önerilir. Çeşitli sebzeler yemek, bağırsak mikrobiyomunu da iyileştirebilir ve çeşitli besinler aldığınızdan emin olabilirsiniz.

        • 10

          9. Yulaf ezmesi

          Yulaf ezmesi yüksek proteinli bir tahıldır . Çelik kesilmiş yulaf gibi belirli yulaf ezmesi türleri mükemmel bir lif kaynağıdır. Ancak hazır yulaf, tüm yulaf çeşitleri arasında en az lif içerenidir ve bu da onları sindirimi daha kolay hale getirir.

        • 11

          10. Tavuk ve hindi

          Tavuk göğsü ve hindi gibi yağsız hayvansal proteinler doğal olarak lif içermez, bu nedenle sindirimi kolay olabilir. Sindirim sorunları yaşayan kişiler, kırmızı etin belirli kesimleri gibi daha yağlı seçenekler yerine tavuk ve hindi göğsü gibi yağsız hayvansal protein tüketmelidir. Yağ oranı düşük protein kaynaklarının sindirimi daha kolaydır.

          Kaynak: Verywellfit

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