        CHP olağanüstü kurultaya gidiyor | Son dakika haberleri

        CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'da yaşanan krizlerin ardından kritik bir adım attı. 900'ün üzerinde delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay için başvuru yapıldı. CHP, bu talebi resmen Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na iletti. Kurultayın 21 Eylül'de yapılması bekleniyor

        Giriş: 05.09.2025 - 23:48 Güncelleme: 06.09.2025 - 00:21
        Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; CHP’de olağanüstü kurultay süreci, İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum atanması sonrasında hızlandı. Genel Merkez, mahkeme kararlarının etkisini boşa çıkarmak için kritik bir adım attı.

        Örgütler, delegelerden kurultay için imza topladı. 1,5 gün içinde, doğal delegeler hariç yaklaşık 1200 delegenin 1000’e yakını olağanüstü kurultay çağrısına ıslak imzayla destek verdi. İmzalar, akşam saatlerinde Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi. Başvuruda, CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı için 21 Eylül tarihi teklif edildi.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi'nde yetkisizlik ve usulsüzlük yapıldığına dair devam eden davada 2 Eylül Salı günü ara karar açıklandı. Ara kararda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Kararda, Çelik ve yönetiminin yerine CHP'li Gürsel Tekin başkanlığındaki 5 kişiden oluşan Geçici Kurul'un atanmasına hükmedildi.

        YSK, CHP'NİN İTİRAZINI DEĞERLENDİRDİ

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul'daki ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı kabul etti. CHP'nin il yönetimine ilişkin kararla ilgili itirazı ise reddedildi.

        YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yener, "Kurulumuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu itirazı değerlendirmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin almış olduğu kararlar 'tam kanunsuzluk' nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise kurul toplantısı sonucunda reddedilmiştir" dedi. YSK'dan alınan bilgide Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal, Zeytinburnu ilçe seçim kurullarının ilçe kongrelerinin durdurulmasına ilişkin verilen kararlarının da kaldırıldığı belirtildi.

        Habertürk Anasayfa