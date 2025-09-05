NYT: ABD 2019'da Kuzey Kore'ye asker çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile 2018'deki görüşmesinden sonra iki ülke arasındaki ilişkilerde köklü değişiklikler yaşanmadı.

İki lider, 2019'da da iki kere görüşmüş ancak zirvelerden bir sonuç çıkmamıştı.

Donald Trump, görüşmelerden sonra da Kim Jong Un ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ifade etmişti.

ABD basını ise 2019 yılında ABD özel kuvvetlerinin, Kuzey Kore'ye çıkarak, dinleme cihazı yerleştirmeyi denediğini ancak operasyonun başarısız olduğunu bildirdi.

New York Times'ın haberine göre, mini bir denizaltı ile Kuzey Kore'nin kayalık kıyılarına çıkan ABD özel kuvvetleri, cihazı yerleştiremeden ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Operasyon emri, ABD Başkanı Trump'tan geldi.

Kuzey Koreli bir balıkçı teknesinden etrafa fener tutulduğunu gören ABD askerleri, teknenin sivillere mi yoksa Kuzey Kore ordusuna mı ait olduğunu bilmeyerek, tekneye yönelik ateş açtı ve teknedeki herkesi öldürüldü.

Operasyonu gerçekleştiren timin "SEAL team 6" olduğu ve aynı timin eski El Kaide Lideri Usame Bin Ladin'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda da görev aldığı ifade edildi.

NYT'nin haberine göre, Kuzey Koreli yetkililerin operasyondan haberdar olup olmadığı kesin olmamakla birlikte, operasyona ilişkin bilgi ilk defa basında yer aldı.

TRUMP İLE KİM JONG UN'UN GÖRÜŞMELERİ

Singapur Zirvesi (12 Haziran 2018): Trump ve Kim ilk kez yüz yüze görüştü. Ortak bildiride, yeni ilişkiler, Kore Yarımadası’nda kalıcı barış rejimi ve "tam nükleer silahsızlanma" hedefi yer aldı ancak somut takvim belirlenmedi.

ABD–Güney Kore büyük tatbikatları askıya alırken, Kuzey Kore bazı askerî tesislerle ilgili adımlar attı.

Hanoi Zirvesi (27–28 Şubat 2019): Yaptırımların ne ölçüde kaldırılacağı ve Kuzey Kore’nin ne kadar nükleer kapasiteyi sökeceği (ör. yalnızca Yongbyon vs. daha geniş kapsam) konusunda anlaşmazlık nedeniyle anlaşma sağlanamadan sona erdi.

Panmunjom (30 Haziran 2019): Trump, Kim’le kısa bir görüşme yaptı; çalışma seviyesinde müzakerelere dönme sözü verilse de sonuç alınamadı.

*Fotoğraflar ABD Donanması tarafından servis edilmiştir, temsilidir