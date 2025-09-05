Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Yurtta hava sıcaklığı düşüyor | Son dakika haberleri

        Yurtta hava sıcaklığı düşüyor

        Türkiye serin hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklığı kademeli olarak düşecek. Öte yandan hafta sonu Ankara ve İstanbul'da yağmur bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 19:03 Güncelleme: 05.09.2025 - 19:29
        Yurtta hava sıcaklığı düşüyor
        Hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların kademeli olarak düşeceği belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hafta sonundaki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Çelik, hafta sonu yağışlı havayla birlikte yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarına kademeli olarak düşeceğini bildirdi.

        Hafta sonunda özellikle kuzey ve iç bölgelerde gök gürültülü sağanak beklendiğini söyleyen Çelik, "Bölgesel olarak baktığımızda Marmara doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi genelinde hem cumartesi hem pazar günü aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz." dedi.

        Çelik, yağışların özellikle yarın Marmara'nın doğusunda, Kütahya ile Eskişehir ve Düzce çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olacağını belirtti.

        HAFTA SONU ANKARA VE İSTANBUL'DA YAĞMUR BEKLENİYOR

        Çelik, Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade ederek, Ankara'daki en yüksek sıcaklıkların yarın 30, pazar günü 26 ve pazartesi günü ise 23 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

        İstanbul'da yarın ve pazartesi günleri kısa süreli de olsa yerel yağışların beklendiğini söyleyen Çelik, İstanbul'daki en yüksek sıcaklığın ise 27 ila 28 derece civarında seyredeceğini ifade etti.

        İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün için yağış beklenmediğini aktaran Çelik, en yüksek sıcaklıkların 32 ila 33 derecelerde olacağını kaydetti.

        8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

        İçişleri Bakanlığı, gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın 8 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın beklenen gök gürültülü sağanak sebebiyle 8 il için sarı uyarı verildiği bildirildi.

        Açıklamada, yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında yerel kuvvetli olması beklendiği kaydedildi.

        Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
