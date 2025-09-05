Habertürk
        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu

        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu

        ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın adını Savaş Bakanlığı olarak değiştirecek kararnameyi imzaladı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise artık savunmacılar değil savaşçılar yetiştireceklerini belirterek, ordunun saldırı yönünün artacağını işaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 23:28 Güncelleme: 06.09.2025 - 00:31
        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu
        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te, Savunma Bakanlığı'nın adını Savaş Bakanlığı olarak değiştirecek kararnameyi imzaladı.

        Trump, bu kararın, güç ve zafer mesajı olduğunu ifade ederken, ilgili kararı Kongre'ye sunacaklarını dile getirdi.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise söz konusu durumun bir değişim değil bir restorasyon olduğunu söylerken, "savunmacılar" değil "savaşçılar" yetiştireceklerini bildirdi.

        Hegseth "Maksimum ölümcüllük. Donuk yasallık değil. Şiddetli etki, politik doğruculuk değil." şeklinde konuştu.

        ABD Başkanı, Savunma Bakanlığı ismini "woke" olmakla ilişkilendirirken, Savaş Bakanlığı isminin ise günümüzdeki gelişmelere daha uygun olduğunu söyledi.

        ABD Başkanı, Afganistan'dan çekilmeleri sırasında yaşananları eleştirirken, orduyu yeniden inşa edeceklerini ifade etti.

        Donald Trump, dünyadaki en iyi orduya sahip olduklarını söylerken, 7 savaşı bitirdiklerini dile getirdi.

        Pete Hegseth, Oval Ofis'teki açıklamaların ardından, X hesabından unvanının "Savaş Bakanı" olarak değiştirildiğini duyurdu.

        SAVAŞ BAKANLIĞI'NIN TARİHİ

        ABD’de "Savaş Bakanlığı" adının kökleri 1781’de kurulan "Savaş Sekreterliği"ne kadar uzanıyor. Savaş Sekreterliği, anayasal hükümet kurulunca 1789’da Kongre tarafından resmen duyuruldu ve başına "Savaş Bakanı" getirildi.

        Savaş Bakanlığı, adı 20. yüzyılın ortalarına kadar sürdü.

        26 Temmuz 1947 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası ile yeni bir düzenleme yapıldı ve Savaş Bakanlığı "Kara Kuvvetleri Bakanlığı"na dönüştürüldü.

        Hava Kuvvetleri ayrı bir bakanlık olarak kuruldu ve bu birimler yeni oluşturulan Ulusal Askeri Teşkilatına ve Savunma Bakanı’na bağlandı.

        1949’daki değişikliklerle bu üst yapı, Savunma Bakanlığı olarak yeniden isimlendirildi ve Savaş Bakanlığı tamamen kaldırıldı.

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa