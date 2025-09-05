Kuru ve lekeli cildinizden doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kurtulun | Sağlık Haberleri

Yaz mevsiminde maruz kaldığımız güneş, deniz, havuz kimyasalları, sıcak hava gibi çevresel faktörler cilt üzerinde bir dizi hasara yol açabiliyor. Sonbahar geldiğinde ise cilt bu hasarların izlerini taşıyor. En yaygın etkiler karşımıza; cilt lekeleri, kuruluk, ışıltı kaybı ve elastikiyet azalması olarak çıkıyor. Uzmanlar doğru bakım rutinleri, bitkisel çözümler ve modern dermatolojik yöntemlerle sağlıklı ve ışıldayan bir cilde kavuşmanın mümkün olduğunu söylüyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Güldehan Atış, yaz aylarının cilde olumsuz etkileri ile mücadele konusunda önemli bilgiler veriyor.

Prof. Dr. Güldehan Atış

LEKE İLE MÜCADELEDE NELER YAPILMALI?

Güneş lekeleri (hiperpigmentasyon) özellikle yaz aylarında cildin maruz kaldığı UV ışınlarına bağlı olarak oluşan yaygın bir sorun. Bu lekeler, cilt tonu farklılıkları yaratıp bazen kalıcı hale de dönüşebiliyor. Öncelikli olarak yapılması gerekenin dermatoloji uzmanı gözetiminde leke giderici kremler ve çeşitli cihaz tedavileri uygulaması olduğu belirtiliyor. Evde uygulanabilecek basit yöntemlerin de tedaviye katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

LEKE GİDERİCİ ÖNERİLER

* C Vitamini: Güçlü bir antioksidan olan C vitamini, melanin oluşumunu sınırlayarak cilt tonunu eşitliyor.

* Niacinamide: Cildin bariyerini güçlendirmenin yanında leke tedavisinde yaygın bir bileşen olarak öne çıkıyor. Kızarıklık ve hassasiyeti azaltıcı etkisi de bulunuyor. * Retinol (A Vitamini): Bu altın standart içerik, hücre yenilenmesini hızlandırıyor ve ciltteki renk eşitsizliklerini gideriyor. Ancak retinol kullanırken cilt güneşe duyarlı hale geldiği için mutlaka güneşten korunulması gerekiyor. * Traneksamik Asit: Özellikle inatçı hiperpigmentasyon lekelerinde etkili bir içerik olarak biliniyor. Melanin üretimini baskılıyor. Öneri: Bu içeriklerle formüle edilmiş serumlar veya kremleri günlük rutine eklenirken sabahları mutlaka SPF 30 veya üzeri bir güneş koruyucu kullanılması öneriliyor. LEKE TEDAVİSİNDE SON TEKNOLOJİ Cilt lekelerine karşı geliştirilen profesyonel uygulamalar, derin cilt lekelerinde daha etkili sonuç veriyor. Bu uygulamalar aşağıdaki gibi sıralanıyor; * Lazer tedavileri: Q-Switch veya fraksiyonel lazer gibi yöntemler, koyu lekelerin görünümünü önemli ölçüde azaltıyor. Önerilen tedavinin genellikle 3-5 seans aralığında olduğu belirtiliyor. * Kimyasal Peeling: Glikolik asit, laktik asit ve diğer alfa-hidroksi asitler ile ciltteki ölü tabaka hafifçe soyulduğunda cildin yenilenmesi gerçekleşiyor.

* Işık Terapileri: IPL (yoğun atımlı ışık) cihazları, ciltteki renk eşitsizliklerini hedef alıyor ve cilt tonunu eşitliyor. EVDE HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ ETKİLİ TARİFLER Düzenli kullanımda doğal içerikler de cilt tonunu eşitlemede etkili olabiliyor. İşte evde hazırlayabileceğiniz o etkili tariflerden ikisi * Limon suyu+Aloe Vera: Limon suyu, içerdiği C vitamini sayesinde melanin baskılayıcı olarak, aloe vera ise melanin sentezinde önemli bir enzim olan tirozinazı baskılayarak etki gösteriyor. Hazırlanışı: 1 tatlı kaşığı taze limon suyu ve 2 tatlı kaşığı aloe vera jel karıştırılıp akşam ciltte 10-15 dakika bekletiliyor. * Yeşil çay tonik: Antioksidan ve melanin baskılayıcı olarak etki gösteriyor. Hazırlanışı: 1 poşet yeşil çay ½ bardak sıcak suda demleniyor. Soğuduktan sonra pamukla lekeli bölgelere uygulama yapılıyor. NOT: Bitkisel uygulamaların cilde etkisinin cildin yapısına, uygulama sıklığına ve bilinçli kullanıma bağlı olduğu belirtiliyor. Cilt için bu tür ürünler kullanılacağında mutlaka doktora danışılması gerekiyor. KURULUK İLE MÜCADELE YÖNTEM Cilt su kaybettikçe kuruyor ve bu durum cildin elastikiyetini azaltıp ince çizgilerin oluşumuna ve mat görünüme yol açıyor. Kuruluğu kontrol altına almanın cilde nemini geri kazandırıp temel nem bariyerini güçlendirmekle mümkün olduğu belirtiliyor.

Kuru ciltlere uygun ürünler Kuru ciltler için kullanılacak ürünlerde genellikle aşağıdaki içeriklerin bulunması gerekiyor: Hyaluronik Asit: Su tutma kapasitesiyle cilde yoğun nem sağlar. Seramidler: Cilt bariyerini yeniler ve nem kaybını engeller. Glycerin ve Panthenol: Cildi derinlemesine rahatlatır ve nemlendirir. Shea Yağı ve Doğal Yağlar: Cildin uzun süre nemli kalmasını sağlar. BU TEKNOLOJİLER CİLDE İYİ GELİYOR Kronik kuruluk problemini çözmek adına dermatolojik uygulamalardan yardım alınması öneriliyor. İşte o uygulamalar: *Hyaluronik Asit Enjeksiyonu (Mezoterapi): Cilde nem takviyesi yaparak anında dolgun ve nemli bir görünüm kazandırıyor. *LED Işık Terapisi: Kolajen üretimini artırıyor ve cildi yeniden yapılandırıyor. *Profesyonel Cilt Maskeleri: Dermatologlar tarafından uygulanan kolajen veya hyaluronik asit içeren maskeler uzun süreli nem sağlıyor. YAZ SONRASI İÇİN ÖNERİLER *Güneş koruyucu sürmeye devam edin: Yaz mevsimi sona ermiş kabul edilse de UV ışınlarının yıl boyunca cilt hasarına neden olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle her gün SPF 30 veya üzeri bir güneş koruyucu kullanılması öneriliyor.

EVDE HAZIRLANAN BİTKİSEL MASKELER Kuru ciltleri derinden nemlendiren ve sakinleştiren bazı doğal maskeler aşağıdaki gibi sıralanıyor: * Avokado ve zeytinyağı maskesi: Avokado, E vitamini ve zengin yağ asitleriyle cildi besliyor, zeytinyağı ise bariyer onarımı sağlıyor. Malzemeler: 1 yemek kaşığı ezilmiş avokado + 1 tatlı kaşığı zeytinyağı. Uygulama: Cildinizde 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın. * Aloe Vera ve gül suyu spreyi: Nemlendirici ve yatıştırıcı etkisi olan bu sprey cildi ferahlatıyor. Malzemeler: 1 yemek kaşığı aloe vera jeli + 1 yemek kaşığı gül suyu Uygulama: Sabah-akşam temiz cilde sıkarak uygulanıyor. CİLT RUTİNİNİZDE BUNLAR DA OLSUN * Cilt bakımınızı ihmal etmeyin: Haftada bir kez nazik bir peeling uygulamasıyla cildinizi ölü derilerden arındırın. * Sağlıklı beslenin: Omega-3 içeren balıklar tüketin. E vitamini açısından zengin badem ile antioksidan açısından zengin meyve-sebze yemeyi ihmal etmeyin. * Bol su için: Günde en az 2 litre su içerek cildinizin içten nemlenmesini sağlayın.