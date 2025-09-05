Habertürk
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı

        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Satışa çıkarılan ticari ve iktisadi bütünlüğün muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 11:27 Güncelleme: 05.09.2025 - 11:27
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı şirketlere ait varlıklarla oluşturulan “Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nü satışa çıkardı.

        Somca Gıda, Altı G Gıda, Sümer Entegre Et, Enerca Gıda ve Deta Ambalaj’ın mal, hak, varlık ve sözleşmelerinden meydana gelen bütünlük; “Maydonoz Döner” döner zinciri ile “My Fried Chicken” tavuk restoranlarının franchise haklarını da kapsıyor.

        MUHAMMEN BEDEL 2,8 MİLYAR TL

        Satışa çıkarılan ticari ve iktisadi bütünlüğün muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılabilmek için 280,1 milyon TL tutarında teminat yatırılması gerekiyor.

        Katılımcılar, ihale şartnamesini satın aldıktan sonra belgelerini 14 Ekim 2025 saat 16.00’ya kadar Satış Komisyonu’na teslim edebilecek. İhale ise 15 Ekim 2025 saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkezinde yapılacak.

        İhale, önce kapalı zarf usulü tekliflerle başlayacak, ardından belirlenen katılımcılar arasında açık artırmaya geçilecek. Kurul onayıyla, gerekli görülürse pazarlık usulü de uygulanabilecek.

        Habertürk Anasayfa