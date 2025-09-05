AR-GE personeli ücretine vergi muafiyeti

Teknoloji Bölgeleri ve AR-GE kanunu kapsamında çalışanların ücretlerinin tamamı gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyordu.

2024 yılında Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki 88.436 çalışan için 25 milyar TL, AR-GE merkezlerinde çalışan 99.193 personel için 23 milyar lira, altyapılarda çalışan 2.589 personel için de 721 milyon lira olmak üzere toplam 48,7 milyar lira vergi muafiyeti sağlandı. Söz konusu çalışanlara ödenen ücretler için alınması gereken vergi devlet tarafından alınmadı. Kanun gereği vergi muafiyeti çalışanlara değil işverene uygulanıyor. Devletin tahsil etmekten vazgeçtiği vergi çalışanın cebine değil işverenin kasasına gidiyor.

Temmuz ayında çıkartılan kanunla AR-GE personelinin vergiden istisna tutulacak kazanç tutarı asgari ücretin 40 katı ile sınırlandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı tebliğ ile yeni düzenlemenin nasıl uygulanacağına açıklık getirdi.

Buna göre, AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin brüt asgari ücretin 40 katını aşmayan kısmı üzerinden önce bir asgari ücrete kadarlık kısmına isabet eden vergi düşülecek. Kalan vergi ise işverenin vereceği muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecek. Ayrıca, bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtların brüt asgari ücretin 40 katını aşmayan kısmına damga vergisi istisnası uygulanacak, aşan kısmı ise damga vergisine tabi tutulacak.

2025 YILI İÇİN LİMİT 1.040.220 TL Asgari ücretin 40 katı 2025 yılı için 1 milyon 40 bin 220 TL’ye karşılık geliyor. Örneğin aylık brüt ücreti 1 milyon 400 bin lira olan bir kişinin vergisi hesaplanırken öncelikle sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası prim kesintileri düşülecek. 2025 yılı için aylık azami 195.041 TL kazanç üzerinden sigorta primi kesiliyor, aşan kısımdan kesilmiyor. Bu durumda söz konusu kişi için ilgili ayda 29.256 TL sigorta primi kesilecek. Kalan 1 milyon 370.743 TL’lik tutar vergi matrahını oluşturacak. Matrahın 1 milyon 40.220 TL’yi aşan 352.760 TL’lik kısmı için 102.901 TL vergi kesilecek. 1 milyon 40.220 TL’lik kısım için hesaplanan vergiden asgari ücret istisna tutarı düşüldükten sonra kalan 246.543 TL’lik vergi terkin edilecek. Brüt ücreti 1 milyon 40.220 TL’nin altındaki personel için ödenen ücretin tamamı gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu personel için sağlanan vergi istisnası işverenin ödeyeceği diğer vergilerden mahsup edilecek.