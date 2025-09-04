Habertürk
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi! İşte alınan karar...

        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi! İşte alınan karar...

        Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Teknik direktör gündeminde dört aday üzerinde konuşulurken, alternatif isimlerde masaya yatırıldı. Sürecin hafta başına kadar tamamlanması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 20:15 Güncelleme: 04.09.2025 - 20:26
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi.

        Teknik direktör adaylarının gündemde yer aldığı toplantıda dört aday üzerine konuşuldu.

        Öte yandan alternatifler isimler de gündeme geldi.

        Hangi teknik direktöre ihtiyaç duyulduğu konusunda futbol direktörü Devin Özek, tüm adaylar hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

        Tüm teknik direktörlerin oyun stilleri detaylı bir şekilde değerlendirildi.

        Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda son sürece girilmiş bulunuluyor. Hafta başına kadar sürecin tamamlanması bekleniyor.

        Kulüp binasında gerçekleşen toplantının ardından yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, açıklamalarda bulundu.

        Sarı-lacivertli futbol takımı için 4 teknik adam üzerinde durulduğunu ifade eden Belgü, "Devin (Özek) dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak." diye konuştu.

        Hatalı karar vermek istemediklerini anlatan Belgü, "Sadece teknik direktör konusu konuşuluyor. Hafta başına kadar bu konu netleşecek. Kimseyle anlaşılmadı. Verilen bir karar yok. Oyun sisteminin nasıl olması gerektiğine dair biz kendi görüşlerimizi söyledik. Yerli ve yabancı teknik adamlar var ancak adayların çoğunluğu yabancı." ifadelerini kullandı.

        Habertürk Anasayfa