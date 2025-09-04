YouTube, Premium Aile Planı kullanıcılarına yönelik denetimlerini sıkılaştırıyor. Aylık 23 dolarlık abonelikle, aile yöneticisinin beş kişiye kadar Premium avantajlarını (YouTube Music dahil) paylaşmasını sağlayan plan, uzun süredir “aynı hane” kuralına bağlıydı. Ancak bu kural, şimdiye kadar ciddi bir şekilde uygulanmıyordu. Artık YouTube, farklı adreslerde yaşayan aile planı üyelerini tespit ederek aboneliklerini askıya almaya başladı. Bu adım, platformun yeni iki kişilik Premium plan denemesiyle aynı döneme denk gelmesiyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar, 14 günlük uyarı süresinin ardından Premium avantajlarını kaybederken, Google’a itiraz etme seçeneği sunuluyor.

AYNI HANE KURALI NEDİR?

YouTube Premium Aile Planı, 2023’ten bu yana tüm üyelerin aile yöneticisiyle aynı evde yaşamasını zorunlu kılıyor. Bu kural, planın ekonomik avantajlarının yalnızca aynı evde yaşayan bireyler arasında paylaşılmasını hedefliyor. YouTube, bu kuralı doğrulamak için her 30 günde bir “elektronik kontrol” yapıyor. Daha önce bu kontrolü geçemeyen kullanıcılar için ciddi bir yaptırım uygulanmazken, artık durum değişti. Farklı adreslerde yaşayan kullanıcılar, “YouTube Premium aile üyeliğiniz askıya alınacak” başlıklı bir e-posta ile uyarılıyor.

YouTube'un "aynı hane" kuralını sıkılaştırması, "aile" kavramının yalnızca aynı adreste yaşayan bireylerle sınırlı olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Aile planı, adından da anlaşılacağı üzere, aile bağlarına dayalı bir paylaşımı teşvik etmeyi amaçlıyor. Ancak farklı şehirlerde ya da ülkelerde yaşayan aile üyeleri, bu kural nedeniyle Premium avantajlarından mahrum kalıyor. Bu durum, kullanıcılar arasında "Madem aile değil, aynı evde yaşayanlar gerekiyor, o zaman planın adı neden 'Aile Paketi'? Ev Paketi olarak değiştirilse daha dürüst olmaz mı?" gibi eleştirilere yol açıyor. YouTube'un bu politikası, aile planının ruhuna ters düşerek kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir. KULLANICILAR NEYLE KARŞILAŞIYOR? YouTube'un yeni politikası, aile planı üyelerinden birinin farklı bir adreste yaşadığını tespit ettiğinde, o üyenin Premium avantajlarını 14 gün içinde askıya alıyor. Örneğin, Android Police okuyucusu bir kullanıcı, aile yöneticisiyle aynı evde yaşamadığı için bu uyarıyı aldı. E-postada, "Aile yöneticisiyle aynı hanede olmadığınız görülüyor. 14 gün içinde üyeliğiniz askıya alınacak ve reklamlarla YouTube izlemeye devam edeceksiniz" ifadeleri yer alıyor. Kullanıcılar aile grubunda kalmaya devam etse de, Premium avantajlarını kaybediyor ve Google'a bir destek formu aracılığıyla itiraz ederek durumlarını doğrulama şansına sahip.

YENİ İKİ KİŞİLİK PLAN VE DENETİM TARTIŞMALARI YouTube’un aynı hane kuralını sıkılaştırması, platformun yeni iki kişilik Premium plan denemesiyle aynı döneme denk geldi. Bu durum, kullanıcılar arasında YouTube’un aile planı politikalarını yeniden yapılandırmaya çalıştığına dair spekülasyonlara yol açtı. Reddit’te, birkaç ay öncesinden itibaren benzer uyarılar alan kullanıcıların paylaşımları dikkat çekiyor. Örneğin, Reddit kullanıcısı thisTja, 14 günlük uyarı süresinin ardından üyeliğinin tamamen iptal edildiğini belirtti. Ancak bu denetim henüz tüm kullanıcılara yaygın bir şekilde ulaşmış değil. KULLANICILAR NE YAPABİLİR? Uyarı alan kullanıcılar, Google’ın destek formunu doldurarak durumlarını doğrulayabilir ve Premium avantajlarını koruyabilir. Ancak bu süreç, kullanıcılar için ek bir yük oluşturuyor. YouTube’un bu hamlesi, aile planının ekonomik avantajlarından faydalanan ancak aynı evde yaşamayan kullanıcıları, bireysel aboneliklere ya da yeni iki kişilik plana yönlendirebilir. Kullanıcılar, aynı hane kuralına uyum sağlamak ya da alternatif abonelik seçeneklerini değerlendirmek zorunda kalabilir. YouTube’un aile planı politikalarını sıkılaştırması, platformun abonelik hizmetlerinde daha katı bir denetim dönemine girdiğini gösteriyor. “Aile” tanımını yalnızca aynı adreste yaşayanlarla sınırlamak, kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yaratabilir. Bu durum, YouTube’un gelir modelini güçlendirme çabasının bir parçası olarak görülüyor. Önümüzdeki dönemde, denetimlerin daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayılıp yayılmayacağı merak konusu.