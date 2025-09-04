Türkiye’de hafta sonu gelirken kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer de kuvvetli olmak üzere sağanak yağış bekleniyor. Marmara’nın doğusu ile Ankara çevrelerinde de yağmur ihtimalleri yüksek görünüyor.

Dün Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinde olduğu gibi, gelecek 3 gün daha kuzey çizgimizde hava aralıklı yağmurlu olacak. Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’da kuvvetli gök gürültülü sağanaklar özellikle cuma ve cumartesi günleri hayatı ve ulaşımı etkileyebilir.

5 Eylül Cuma günü yağışların en kuvvetli beklendiği alanlar Kars, Oltu, Yusufeli olarak görünürken, 6 Eylül Cumartesi Çankırı-Kızılcahaman-Bolu-Düzce arasında kuvvetli sağanak, Çorum-Kastamonu arasında ise daha çok kırsal kesimlerde kuvvetli sağanak görülebilir.

İSTANBUL VE ANKARA'DA YAĞMUR BEKLENİYOR

Ankara’da ise cumartesi tahmini saat 12:00 ile 18:00 arası, bazı ilçelerde kuvvetli olmak üzere yağmur bekliyoruz.

İstanbul’da ve çevresinde bulutlar artıyor, 6 Eylül Cumartesi sabah saatleri ile öğlen arası İstanbul’a da bir miktar yağabilir, şimdilik İstanbul’da diğer merkezlerdeki gibi kuvvetli sağanak beklenmiyor. Hava sıcaklıkları gündüz 28°C civarında seyrederken gece 22°C’ye kadar serinliyor. Marmara’da özellikle gölgelerde ve gece saatleri artık hava bunaltmıyor.

EGE VE BATI KARADERNİZ'DE FIRTINA VAR Çanakkale ve Balıkesir arasında gelecek 3 gün rüzgar kuvvetlenecek, Bartın-Zonguldak açıklarında da kuvvetli fırtına yaşanabilir. Denizdeki sürati saatte 60 ila 80 km olacak rüzgar, şehirleri de havalandıracak. Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz merkezleri bu hafta sonu esintili olacak. Ege kıyılarında önemli bir hava değişimi görünmüyor fakat İzmir ve çevresine 5 Eylül Cuma öğleden sonra bir miktar yağmur düşebilir. Susuzlukla geçen ayların ardından henüz ciddi ve uzun süreli bir yağış tahmini yok, yine de hava daha bulutlu olurken bazı ilçelere kuvvetlice yağıp geçebilir. Manisa-Kütahya çevrelerinde de cuma-cumartesi lokal olarak kuvvetli yağabilir. Bu kesimde sıcaklıklar gündüz 30-32°C’lerde, yaz havası sürüyor. GÜNEYDOĞU ANADOLU SERİNLİYOR Güneydoğu Anadolu bu hafta sonunu 35 ila 38°C sıcaklıklarda geçirecek fakat haftaya hava nihayet serinliyor, 7-8 Eylül’den itibaren Diyarbakır ve çevre merkezler 30-32°C’ye kadar serinleyecek. Doğu Akdeniz çevresinde gelecek 4 gün içinde 3-5 saat yağmur yağabilir, çok uzun süreli olmasa da Adana-Gaziantep arasında toprak biraz suyla buluşabilir.