Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, saat 21.45 sıralarında Çekmeköy’de bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli restoranda önceden husumetlisi olan Mustafa Can Gül (19) isimli kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

Cinayet zanlısı Mustafa Can Gül (19)

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı müdahalede savcı Ercan Kayhan’ın olay yerinde vefat ettiği tespit edildi. Şüpheli Mustafa Can Gül ise olay yerinde jandarma tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, savcıyı öldüren kişinin savcının dosyasına baktığı bir şüpheli olmadığı belirtildi. İddiaya göre Savcı Ercan Kayhan’ın öldürüldüğü restoran kendisine ait. 19 yaşındaki katilin daha önce burada çalıştığı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu için Savcı Ercan Kayhan tarafından işten çıkarıldığı iddia ediliyor.

GARSON ÇIKTI Mustafa Şekeroğlu'nun edindiği bilgiye göre gözaltına alınan şüpheli Mustafa Can Gül (19), sorgulanmak üzere Çekmeköy Ömerli Jandarma Karakolu’na götürüldü. Yapılan ilk araştırmada, şüphelinin restoranda garson olarak çalıştığı öğrenildi. Geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor. ATAMAYA İTİRAZI ÜZERİNE İSTANBUL ADLİYESİ'NDE GÖREVLENDİRİLMİŞ Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın haziran kararnamesinde Gebze'den Hatay’a atandığı, itiraz etmesi üzerine İstanbul Adliyesi’nde görevlendirildiği ortaya çıktı. VALİ DAVUT GÜL OLAY YERİNDE İstanbul Valisi Davut Gül ise olay yerine gelerek ilgililerden bilgi alıp, incelemelerde bulundu. İstanbul Valiliği "Saldırgan Mustafa Can Gül olay yerinde yakalandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı" açıklaması yaptı.