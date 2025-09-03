Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir | Dış Haberler

        Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir

        II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine katılmak için Pekin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında geçen bir diyalog dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.09.2025 - 22:31 Güncelleme: 03.09.2025 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'deki askeri geçit töreninde bir araya geldi.

        İki lider arasında, insanın yaşam süresine ilişkin gerçekleşen diyalog kameraya yansıdı.

        Şi Cinping, insanların 70 yaşına kadar yaşamasının geçmişte nadir görülen bir durum olduğunu ifade ederken, günümüzde 70 yaşında olan birinin ise hâlâ bir çocuk olduğunu dile getirdi.

        Cinping'e yanıt veren Putin "Biyo-teknolojideki gelişmelerle birlikte, organlar sürekli olarak nakledilebilir ve insanlar daha genç yaşayabilir. Hatta ölümsüzlüğe bile ulaşabilir." şeklinde konuştu.

        Çin Devlet Başkanı ise, bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceği konusunda tahminler olduğunu söyledi.

        Rusya Devlet Başkanı, daha sonraki açıklamasında söz konusu diyaloğu teyit ederken, insanların daha uzun yaşadığının görüleceğini ifade etti.

        Putin ayrıca, 2050 yılında, 65 yaş üstü insan sayısının 5 yaşındaki çocuklardan daha fazla olacağını dile getirdi.

        REKLAM

        ÇİN'DEKİ GEÇİT TÖRENİ

        Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla askeri geçit töreni gerçekleştirildi.

        Pekin'in merkezindeki Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen törende, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) birlikleri uygun adım geçişi yaparken, ülkenin en yeni ve gelişmiş silah sistemleri sergilendi.

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İmparatorluk Sarayı'nın Tienanmın Kapısı'nın balkonunda halka hitap etmesinin ardından tören aracına binerek Çang'an Bulvarı üzerinde konuşlanan birlikleri teftiş etti.

        Bu, Çin liderinin Tienanmın Meydanı'nda Devlet Başkanı olarak nezaret ettiği üçüncü askeri geçit töreni oldu.

        Törene, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in olduğu yabancı devlet ve hükümet başkanları katıldı.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da töreni protokol tribününden izledi.

        Çin'deki bu törenlere, Türkiye'den ilk kez bakan düzeyinde katılım oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        "En önemli maçımız"
        "En önemli maçımız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Habertürk Anasayfa