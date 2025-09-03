Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'deki askeri geçit töreninde bir araya geldi.

İki lider arasında, insanın yaşam süresine ilişkin gerçekleşen diyalog kameraya yansıdı.

Şi Cinping, insanların 70 yaşına kadar yaşamasının geçmişte nadir görülen bir durum olduğunu ifade ederken, günümüzde 70 yaşında olan birinin ise hâlâ bir çocuk olduğunu dile getirdi.

Cinping'e yanıt veren Putin "Biyo-teknolojideki gelişmelerle birlikte, organlar sürekli olarak nakledilebilir ve insanlar daha genç yaşayabilir. Hatta ölümsüzlüğe bile ulaşabilir." şeklinde konuştu.

Çin Devlet Başkanı ise, bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceği konusunda tahminler olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, daha sonraki açıklamasında söz konusu diyaloğu teyit ederken, insanların daha uzun yaşadığının görüleceğini ifade etti.

Putin ayrıca, 2050 yılında, 65 yaş üstü insan sayısının 5 yaşındaki çocuklardan daha fazla olacağını dile getirdi.

ÇİN'DEKİ GEÇİT TÖRENİ Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla askeri geçit töreni gerçekleştirildi. Pekin'in merkezindeki Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen törende, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) birlikleri uygun adım geçişi yaparken, ülkenin en yeni ve gelişmiş silah sistemleri sergilendi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İmparatorluk Sarayı'nın Tienanmın Kapısı'nın balkonunda halka hitap etmesinin ardından tören aracına binerek Çang'an Bulvarı üzerinde konuşlanan birlikleri teftiş etti. Bu, Çin liderinin Tienanmın Meydanı'nda Devlet Başkanı olarak nezaret ettiği üçüncü askeri geçit töreni oldu. Törene, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in olduğu yabancı devlet ve hükümet başkanları katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da töreni protokol tribününden izledi. Çin'deki bu törenlere, Türkiye'den ilk kez bakan düzeyinde katılım oldu.