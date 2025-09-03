HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul: Fenerbahçe'nin 4 adayı var

Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken takımın başına kimin geçeceği de merak ediliyor. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, HT Spor Gündem programında Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarını açıkladı ve Sebastian Hoeness konusuna açıklık getirdi.

"FENERBAHÇE'NİN 4 ADAYI VAR"

"4 isimde sabitiz ama dinamikler içerisinde değişkenlik gözükebiliyor. Şu anda yabancı teknik direktör adayları gündemde. Postecoglu ve Spalaetti yabancı adaylar arasında. Yerli adaylar da İsmail Kartal ve Aykut Kocaman. Bu 4 isimle temaslar sürüyor. Spaletti de ben yaparım demiş Postecoglu'yla da temaslar sürüyor. Fenerbahçe'nin 4 teknik direktör adayı bunlar"

"HOENESS 2027'YE KADAR STUTTGART'TAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR"

"Bir de dün bir isim atıldı ortaya. Hoeness rüzgarı başladı sosyal meydada. Stuttgart'ın teknik direktörü bu isim. Bu isim gündeme geldi toplantıda masaya yatırıldı. Devin Özek'in de yakın arkadaşı ama birincisi bu isim 2027'ye kadar ayrılmayı düşünmüyor. Bayern Münih'e gitme hedefi var ama bu hedefi de kendini kanıtladıktan sonra yapmayı planlıyor. Önemli bir isim ama şöyle bir noktaya geldi ki sosyal medyada hemen kötülenmeye başlandı iyi de olabilir fakat Hoeness'in gelme fikri de yok kafasında. Bu gündemde olan bir isim değil, sadece sosyal medyada çıkan bir isim. Devin Özek'in de yakın arkadaşı bir ihtimal olsa o kadar uzağa gidelecek bir durum yok."