Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
Şanlıurfa'da, halk otobüsünün önünü otomobille kesen 2 kişi, sürücü Mehmet Kaymaz'ı bıçakla kolundan yaraladı. Otobüsün araç içi kamerasına yansıyan olayın ardından polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı
Şanlıurfa'da olay, dün akşam saatlerinde Direkli Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Kaymaz, plakası öğrenilemeyen halk otobüsü ile yolda ilerlediği sırada aracın önü otomobil ile gelen 2 kişi tarafından kesildi.
POLİSİ GÖRÜP YARDIM İSTEDİ
DHA'daki habere göre otomobilden inen kişilerden biri Kaymaz’ı kolundan bıçaklarken, diğeri ise camlara vurdu.
Otobüs ile bölgeden uzaklaşan Kaymaz, güzergah üzerinde polis ekiplerini görünce durup yardım istedi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Kaymaz ambulansla hastaneye kaldırıldı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Otobüsün araç içi kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.