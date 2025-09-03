Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
HT Spor'un sevilen Youtube programı 'Ömer Faruk Özcan ile Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında! Bu bölümde Ömer Faruk Özcan, TFF 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'un yıldızları Emre Demir ve Alparslan Demir ile birbirinden eğlenceli 'challenge'larda yarıştı. Alparslan Demir'in ise Barış Alper Yılmaz'a olan benzerliği gözden kaçmadı.
Giriş: 03.09.2025 - 18:58 Güncelleme: 03.09.2025 - 18:58
Yaratıcı içerikleriyle sporseverlerin beğenisini kazanan HT Spor Youtube kanalının sevilen programı 'Ömer Faruk Özcan ile Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
Bu bölümde Ömer Faruk Özcan, Sakaryaspor'un yıldızları Emre Demir ve Alparslan Demir'e meydan okudu. Ömer Faruk Özcan, Emre Demir ve Alparslan Demir, birbirinden eğlenceli 'challenge'larda kozlarını paylaştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ