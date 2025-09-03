En çok zarar eden 3. lig - İş-Yaşam Haberleri

Süper Lig'de transfer sezonun 12 Eylül'de sona erecek, UEFA organizasyonlarında mücadele edecek Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor dün gece kadrolarını UEFA'ya bildirdi. Çılgın harcamalarla gündemde olan Fenerbahçe ile Galatasaray böylece transfer çalışmalarını büyük oranda tamamladı.

Süper Lig takımlarının bugüne kadarki bonservis harcamaları, transfermarkt verilerine göre 330 milyon Euro'ya yaklaştı. Buna karşın 166 milyon Euro civarında oyuncu satışı gerçekleşti.

EN ÇOK HARCAMA YAPAN LİGLER Lig Gider Gelir Hesap bakiyesi 1 İngiltere Premier League 3.59 milyar € 2.08 milyar € -1,507.79 milyon € 2 İtalya Serie A 1.19 milyar € 1.10 milyar € -81.58 milyon € 3 Almanya Bundesliga 856.03 milyon € 1.04 milyar € 181.20 milyon € 4 İspanya LaLiga 681.52 milyon € 637.10 milyon € -44.42 milyon € 5 Fransa Ligue 1 661.51 milyon € 1.01 milyar € 344.76 milyon € 6 Suudi Arabistan Saudi Pro League 473.52 milyon € 131.66 milyon € -341.87 milyon € 7 Portekiz Liga Portugal 337.06 milyon € 356.60 milyon € 19.54 milyon € 8 Türkiye Süper Lig 327.17 milyon € 166.26 milyon € -160.90 milyon € 9 İngiltere Championship 310.11 milyon € 430.67 milyon € 120.56 milyon € 10 Hollanda Eredivisie 219.46 milyon € 362.97 milyon € 143.51 milyon €

Süper Lig, yaz transfer döneminde dünyada en çok bonservis ödemesi yapan 8. lig durumunda. Burada 5 büyük lig (İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa) ile Suudi Arabistan ve Portekiz ligleri, Türkiye'nin üstünde harcama yapan ligler oldu.

SÜPER LİG EN ÇOK AÇIK VEREN 3. LİG

Süper Lig, yapılan harcamadan satış bedelleri çıkarılarak ortaya çıkan bakiyede ise en çok zarar eden 3. lig olarak dikkat çekti. Türkiye'den daha fazla zarar eden ligler İngiltere Premier Lig ile Suudi Arabistan ligi oldu.

EN ÇOK ZARAR EDEN LİGLER Lig Gider Gelir Hesap bakiyesi 1 İngiltere Premier League 3.59 milyar € 2.08 milyar € -1,507.79 milyon € 2 Suudi Arabistan Saudi Pro League 473.52 milyon € 131.66 milyon € -341.87 milyon € 3 Türkiye Süper Lig 327.17 milyon € 166.26 milyon € -160.90 milyon € 4 İtalya Serie A 1.19 milyar € 1.10 milyar € -81.58 milyon € 5 Katar Qatar Stars League 69.70 milyon € 4.97 milyon € -64.73 milyon € 6 Rusya Premier Liga 124.26 milyon € 63.46 milyon € -60.80 milyon € 7 Birleşik Arap Emirlikleri UAE Pro League 66.56 milyon € 8.00 milyon € -58.56 milyon € 8 İspanya La Liga 681.52 milyon € 637.10 milyon € -44.42 milyon € 9 Amerika Birleşik Devletleri MLS 99.22 milyon € 56.39 milyon € -42.84 milyon € 10 Meksika Liga MX Apertura 96.61 milyon € 77.20 milyon € -19.41 milyon €

EN ÇOK ZARAR EDEN KULÜPLER LİSTESİNDE GALATASARAY 8, FENERBAHÇE 20. SIRADA

Kulüpler bazında en çok zarar eden 8. takım Galatasaray, 20. takım ise Fenerbahçe olarak ortaya çıktı. Galatasaray 132 milyon euro ekside, Fenerbahçe ise 62 milyon euro ekside.

İlk 20'de yer alan takımların 11'i Premier Lig'den, 4'ü Suudi Arabistan'dan, 2'si La Liga'dan, 2'si Süper Lig'den, 1'i Serie A'dan.

EN ÇOK ZARAR EDEN KULÜPLER Kulüp Gider Gelir Hesap bakiyesi 1 Arsenal 293.50 milyon € 10.30 milyon € -283.20 milyon € 2 Liverpool FC 482.90 milyon € 219.50 milyon € -263.40 milyon € 3 Manchester United 250.70 milyon € 74.20 milyon € -176.50 milyon € 4 Tottenham Hotspur 210.60 milyon € 41.50 milyon € -169.10 milyon € 5 Real Madrid 167.50 milyon € 2.00 milyon € -165.50 milyon € 6 Sunderland 187.90 milyon € 51.00 milyon € -136.90 milyon € 7 Manchester City 206.90 milyon € 70.50 milyon € -136.40 milyon € 8 Galatasaray SK 148.27 milyon € 16.45 milyon € -131.82 milyon € 9 Everton FC 129.75 milyon € 12.60 milyon € -117.15 milyon € 10 Newcastle United 288.85 milyon € 176.00 milyon € -112.85 milyon € 11 Nottingham Forest 236.90 milyon € 124.40 milyon € -112.50 milyon € 12 Atlético Madrid 176.00 milyon € 68.00 milyon € -108.00 milyon € 13 Leeds United 113.70 milyon € 8.00 milyon € -105.70 milyon € 14 Al-Qadsiah FC 124.06 milyon € 25.00 milyon € -99.06 milyon € 15 Como 1907 107.45 milyon € 13.65 milyon € -93.80 milyon € 16 Burnley FC 128.65 milyon € 35.00 milyon € -93.65 milyon € 17 Al-Hilal SFC 100.94 milyon € 11.52 milyon € -89.42 milyon € 18 NEOM SC 89.42 milyon € - -89.42 milyon € 19 Al-Nassr FC 66.57 milyon € 1.28 milyon € -65.29 milyon € 20 Fenerbahçe SK 87.00 milyon € 24.80 milyon € -62.20 milyon € FENERBAHÇE'Yİ ELEYEN BENFICA 8.5 MİLYON EURO ZARARLA KAPATTI UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Benfica, yaz transfer dönemini 8.5 milyon euro zararla kapattı. Portekiz ekibi 97 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaparken, 105.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.