Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.663,75 %-1,97
        DOLAR 41,1681 %0,06
        EURO 47,9805 %0,11
        GRAM ALTIN 4.686,58 %0,25
        FAİZ 40,89 %2,30
        GÜMÜŞ GRAM 54,09 %-0,08
        BITCOIN 111.067,00 %-0,32
        GBP/TRY 55,0989 %-0,04
        EUR/USD 1,1644 %0,03
        BRENT 68,95 %-0,27
        ÇEYREK ALTIN 7.662,56 %0,25
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam En çok zarar eden 3. lig - İş-Yaşam Haberleri

        En çok açık veren 3. lig

        Süper Lig, yaz transfer döneminde bonservis bakiyesinde en çok açık veren 3. lig oldu. Zirvede İngiltere Premier Lig yer alırken, 2. sırada Birleşik Arap Emirlikleri UAE Pro League bulunuyor. En çok zarar yazan 20 kulüp arasında Galatasaray 8, Fenerbahçe ise 20. sırada yer alıyor

        Giriş: 03.09.2025 - 11:43 Güncelleme: 03.09.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        En çok açık veren 3. lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de transfer sezonun 12 Eylül'de sona erecek, UEFA organizasyonlarında mücadele edecek Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor dün gece kadrolarını UEFA'ya bildirdi. Çılgın harcamalarla gündemde olan Fenerbahçe ile Galatasaray böylece transfer çalışmalarını büyük oranda tamamladı.

        Süper Lig takımlarının bugüne kadarki bonservis harcamaları, transfermarkt verilerine göre 330 milyon Euro'ya yaklaştı. Buna karşın 166 milyon Euro civarında oyuncu satışı gerçekleşti.

        EN ÇOK HARCAMA YAPAN LİGLER
        Lig Gider Gelir Hesap bakiyesi
        1 İngiltere Premier League 3.59 milyar € 2.08 milyar € -1,507.79 milyon €
        2 İtalya Serie A 1.19 milyar € 1.10 milyar € -81.58 milyon €
        3 Almanya Bundesliga 856.03 milyon € 1.04 milyar € 181.20 milyon €
        4 İspanya LaLiga 681.52 milyon € 637.10 milyon € -44.42 milyon €
        5 Fransa Ligue 1 661.51 milyon € 1.01 milyar € 344.76 milyon €
        6 Suudi Arabistan Saudi Pro League 473.52 milyon € 131.66 milyon € -341.87 milyon €
        7 Portekiz Liga Portugal 337.06 milyon € 356.60 milyon € 19.54 milyon €
        8 Türkiye Süper Lig 327.17 milyon € 166.26 milyon € -160.90 milyon €
        9 İngiltere Championship 310.11 milyon € 430.67 milyon € 120.56 milyon €
        10 Hollanda Eredivisie 219.46 milyon € 362.97 milyon € 143.51 milyon €

        Süper Lig, yaz transfer döneminde dünyada en çok bonservis ödemesi yapan 8. lig durumunda. Burada 5 büyük lig (İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa) ile Suudi Arabistan ve Portekiz ligleri, Türkiye'nin üstünde harcama yapan ligler oldu.

        10 sezonda yüzde 500 arttı
        Haberi Görüntüle

        SÜPER LİG EN ÇOK AÇIK VEREN 3. LİG

        Süper Lig, yapılan harcamadan satış bedelleri çıkarılarak ortaya çıkan bakiyede ise en çok zarar eden 3. lig olarak dikkat çekti. Türkiye'den daha fazla zarar eden ligler İngiltere Premier Lig ile Suudi Arabistan ligi oldu.

        EN ÇOK ZARAR EDEN LİGLER
        Lig Gider Gelir Hesap bakiyesi
        1 İngiltere Premier League 3.59 milyar € 2.08 milyar € -1,507.79 milyon €
        2 Suudi Arabistan Saudi Pro League 473.52 milyon € 131.66 milyon € -341.87 milyon €
        3 Türkiye Süper Lig 327.17 milyon € 166.26 milyon € -160.90 milyon €
        4 İtalya Serie A 1.19 milyar € 1.10 milyar € -81.58 milyon €
        5 Katar Qatar Stars League 69.70 milyon € 4.97 milyon € -64.73 milyon €
        6 Rusya Premier Liga 124.26 milyon € 63.46 milyon € -60.80 milyon €
        7 Birleşik Arap Emirlikleri UAE Pro League 66.56 milyon € 8.00 milyon € -58.56 milyon €
        8 İspanya La Liga 681.52 milyon € 637.10 milyon € -44.42 milyon €
        9 Amerika Birleşik Devletleri MLS 99.22 milyon € 56.39 milyon € -42.84 milyon €
        10 Meksika Liga MX Apertura 96.61 milyon € 77.20 milyon € -19.41 milyon €

        EN ÇOK ZARAR EDEN KULÜPLER LİSTESİNDE GALATASARAY 8, FENERBAHÇE 20. SIRADA

        Kulüpler bazında en çok zarar eden 8. takım Galatasaray, 20. takım ise Fenerbahçe olarak ortaya çıktı. Galatasaray 132 milyon euro ekside, Fenerbahçe ise 62 milyon euro ekside.

        İlk 20'de yer alan takımların 11'i Premier Lig'den, 4'ü Suudi Arabistan'dan, 2'si La Liga'dan, 2'si Süper Lig'den, 1'i Serie A'dan.

        EN ÇOK ZARAR EDEN KULÜPLER
        Kulüp Gider Gelir Hesap bakiyesi
        1 Arsenal 293.50 milyon € 10.30 milyon € -283.20 milyon €
        2 Liverpool FC 482.90 milyon € 219.50 milyon € -263.40 milyon €
        3 Manchester United 250.70 milyon € 74.20 milyon € -176.50 milyon €
        4 Tottenham Hotspur 210.60 milyon € 41.50 milyon € -169.10 milyon €
        5 Real Madrid 167.50 milyon € 2.00 milyon € -165.50 milyon €
        6 Sunderland 187.90 milyon € 51.00 milyon € -136.90 milyon €
        7 Manchester City 206.90 milyon € 70.50 milyon € -136.40 milyon €
        8 Galatasaray SK 148.27 milyon € 16.45 milyon € -131.82 milyon €
        9 Everton FC 129.75 milyon € 12.60 milyon € -117.15 milyon €
        10 Newcastle United 288.85 milyon € 176.00 milyon € -112.85 milyon €
        11 Nottingham Forest 236.90 milyon € 124.40 milyon € -112.50 milyon €
        12 Atlético Madrid 176.00 milyon € 68.00 milyon € -108.00 milyon €
        13 Leeds United 113.70 milyon € 8.00 milyon € -105.70 milyon €
        14 Al-Qadsiah FC 124.06 milyon € 25.00 milyon € -99.06 milyon €
        15 Como 1907 107.45 milyon € 13.65 milyon € -93.80 milyon €
        16 Burnley FC 128.65 milyon € 35.00 milyon € -93.65 milyon €
        17 Al-Hilal SFC 100.94 milyon € 11.52 milyon € -89.42 milyon €
        18 NEOM SC 89.42 milyon € - -89.42 milyon €
        19 Al-Nassr FC 66.57 milyon € 1.28 milyon € -65.29 milyon €
        20 Fenerbahçe SK 87.00 milyon € 24.80 milyon € -62.20 milyon €

        FENERBAHÇE'Yİ ELEYEN BENFICA 8.5 MİLYON EURO ZARARLA KAPATTI

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Benfica, yaz transfer dönemini 8.5 milyon euro zararla kapattı. Portekiz ekibi 97 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaparken, 105.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Google, Chrome'u satacak mı?
        Google, Chrome'u satacak mı?
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"
        Habertürk Anasayfa