En çok açık veren 3. lig
Süper Lig, yaz transfer döneminde bonservis bakiyesinde en çok açık veren 3. lig oldu. Zirvede İngiltere Premier Lig yer alırken, 2. sırada Birleşik Arap Emirlikleri UAE Pro League bulunuyor. En çok zarar yazan 20 kulüp arasında Galatasaray 8, Fenerbahçe ise 20. sırada yer alıyor
Süper Lig'de transfer sezonun 12 Eylül'de sona erecek, UEFA organizasyonlarında mücadele edecek Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor dün gece kadrolarını UEFA'ya bildirdi. Çılgın harcamalarla gündemde olan Fenerbahçe ile Galatasaray böylece transfer çalışmalarını büyük oranda tamamladı.
Süper Lig takımlarının bugüne kadarki bonservis harcamaları, transfermarkt verilerine göre 330 milyon Euro'ya yaklaştı. Buna karşın 166 milyon Euro civarında oyuncu satışı gerçekleşti.
Süper Lig, yaz transfer döneminde dünyada en çok bonservis ödemesi yapan 8. lig durumunda. Burada 5 büyük lig (İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa) ile Suudi Arabistan ve Portekiz ligleri, Türkiye'nin üstünde harcama yapan ligler oldu.
SÜPER LİG EN ÇOK AÇIK VEREN 3. LİG
Süper Lig, yapılan harcamadan satış bedelleri çıkarılarak ortaya çıkan bakiyede ise en çok zarar eden 3. lig olarak dikkat çekti. Türkiye'den daha fazla zarar eden ligler İngiltere Premier Lig ile Suudi Arabistan ligi oldu.
EN ÇOK ZARAR EDEN KULÜPLER LİSTESİNDE GALATASARAY 8, FENERBAHÇE 20. SIRADA
Kulüpler bazında en çok zarar eden 8. takım Galatasaray, 20. takım ise Fenerbahçe olarak ortaya çıktı. Galatasaray 132 milyon euro ekside, Fenerbahçe ise 62 milyon euro ekside.
İlk 20'de yer alan takımların 11'i Premier Lig'den, 4'ü Suudi Arabistan'dan, 2'si La Liga'dan, 2'si Süper Lig'den, 1'i Serie A'dan.
FENERBAHÇE'Yİ ELEYEN BENFICA 8.5 MİLYON EURO ZARARLA KAPATTI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Benfica, yaz transfer dönemini 8.5 milyon euro zararla kapattı. Portekiz ekibi 97 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaparken, 105.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.