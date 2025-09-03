Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı Berfu Hatipoğlu öldü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı Berfu hayatını kaybetti!

        İzmir'in Torbalı ilçesinde eğitim uçağı mısır tarlasına düştü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada, 31 yaşındaki pilot adayı Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti. Uçağın, Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.09.2025 - 10:01 Güncelleme: 03.09.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'in Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir mısır tarlasına, Selçuk Efes Havalimanı'ndan kalkan bir eğitim uçağı düştü.

        KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA ve İHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kurtarma çalışması başlattı.

        Tek başına uçtuğu öğrenilen pilot adayının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

        CESSNA-172 İLE UÇUYORDU

        Uçağın, Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı olduğu öğrenildi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Düşen eğitim uçağıyla ilgili İzmir Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı, Torbalı İlçesi Kırbaş Mevkiinde 03.09.2025 (bugün) sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır.

        PİLOTUN İSMİ BELLİ OLDU

        İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        Habertürk Anasayfa