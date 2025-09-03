Habertürk
        Timsahtan keçiye: Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk - İş-Yaşam Haberleri

        Timsahtan keçiye: Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk

        Fransız giyim markası Lacoste, elçisi tenisçi Novak Djokovic'i onurlandırmak amacıyla yeni kapsül koleksiyonuna özel keçili logo tasarladı. Böylelikle Lacoste, 92 yıllık tarihinde ilk kez ikonik timsahlı logosunu değiştirmiş oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 12:04 Güncelleme: 03.09.2025 - 12:04
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        'Timsah' lakaplı Paris doğumlu tenisçi René Lacoste, 10 şampiyonluk kazanmış ve 1926 ile 1927'de iki kez ABD Açık'ı kazanan ilk yabancı oyuncu olmuştu. Tenisi bıraktıktan sonra, polo gömleklerine timsah işleyen bir giyim şirketi 'Lacoste'u kurdu. Şirket son yüzyılda büyümeye devam ederken, 2024'te geliri 3 milyar dolar oldu ve satışları 2023'e göre yüzde 8 arttı.

        Lacoste'un ikonik timsah logosu ise kurucusu René Lacoste'un kortlardaki ünlü 'Timsah' lakabını onurlandırmak için yapılmıştı ve Fransız giyim markasının kuralları, bu logonun değiştirilmesini yasaklıyordu.

        Ancak Lacoste, ABD Açık ve Sırp tenisçi Novak Djokovic için bir istisna yaptı ve kendisi için hazırlanan 5 parçalık kapsül koleksiyonda, yeşil işlemeli meşhur timsah logosunun yerine bir Djokovic için kullanılan 'G.O.A.T. (Greatest of All Time - Tüm Zamanların En İyisi) lakabına ithafen keçi logosu kullanıldı.

        Görsel: Lacoste
        Görsel: Lacoste
        Lacoste, marka elçisi ve ingilizce kısaltması keçi anlamına gelen "G.O.A.T." yani "Greatest of All Time - Tüm Zamanların En İyisi" olarak nitelendirdiği Djokovic'e saygı duruşunda bulunmak için yeni kapsülünü ABD Açık'a yetiştirdiğini duyurdu.

        Şirket, keçi bir timsahtan daha sevimli olsa da ardındaki anlamının Djokovic'i temsil eden azim, kazanma ve kortta mükemmellikle aynı anlama geldiğini ve bu yüzden böyle bir karar verildiği ifade edildi.

        Görsel: Lacoste
        Görsel: Lacoste

        "G.O.A.T." TERİMİ

        Tüm zamanların en büyük kısaltması, 2010 yılına kadar Urban Dictionary'de Jerry Rice, Michael Jordan, Wayne Gretzky, Willie Mays, Pelé, Jack Nicklaus ve Tiger Woods'u sporda kendi alanlarının en iyileri olarak adlandırmak için tanımlanıyordu. Ancak terim o zamandan beri evrilirken, şimdilerde Lacoste tarafından 24 Grand Slam şampiyonluğuyla erkek oyuncular arasında rekoru elinde tutan Djokovic'i onurlandırmak için koleksiyonda da tercih ediliyor.

        Görsel: Lacoste
        Görsel: Lacoste

        Lacoste CEO'su Thierry Guibert yaptığı açıklamada, "Novak Djokovic sekiz yılı aşkın süredir Lacoste ailesinin bir parçası. Birlikte, kariyerinin yarısı olan 12 Grand Slam şampiyonluğu kazandığı olağanüstü bir dönemi paylaştık. Sıra dışı bir oyuncu olmasının yanı sıra, azmi, zihniyeti ve değerleri ile markanın yükselmesine ve güçlenmesine katkıda bulundu" dedi.

        Daha önce de Nike futbol formaları için ünlü logosunu tersine çevirmiş ve büyük tartışmalara yol açmıştı.

        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
