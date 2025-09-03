Habertürk
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor | Dış Haberler

ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor

        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor

        ABD Başkanı Trump'ın Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü gemiye saldırı düzenlediklerini açıklamasına Venezuela'dan yanıt geldi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesine ilişkin, "Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar" ifadelerini kullandı. Venezuela İletişim Bakanı Nanez de ABD'nin paylaştığı saldırı videosunun "yapay zeka" olduğunu iddia etti. Nanez, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yu savaşı körüklemekle suçladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.09.2025 - 08:13 Güncelleme: 03.09.2025 - 08:13
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        ABD ve Venezuela arasında son günlerde artan gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın , ülkesinin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü gemiye saldırı düzenlediklerini açıklamasına Venezuela'dan yanıt geldi.

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesine ilişkin, "Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar." dedi. Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez, Trump'ın paylaştığı uyuşturucu yüklü gemi saldırısı videosunun "büyük olasılıkla" yapay zeka ile üretildiğini iddia etti.

        TRUMP NE DEMİŞTİ?

        ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

        Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan ordusuna ait donanma unsurlarının Venezuela açıklarındaki gemiye düzenlediği saldırıya ilişkin detayları açıkladı.

        Saldırının Venezuela kökenli Tren de Aragua çetesine karşı düzenlendiğini kaydeden Trump, 11 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

        Trump, ABD kuvvetlerinin saldırıda zarar görmediğini kaydetti.

        Beyaz Saray'da düzenlediği ve Uzay Komutanlığı ile ilgili duyuru yaptığı basın toplantısında saldırıya ilişkin soruya cevap veren Trump, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." şeklinde yanıt vermişti.

        MADURO: TRUMP'IN ELLERİNİ KANLA LEKELEMEK İSTİYORLAR

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesine ilişkin, "Trump’ın ellerini kana bulamak istiyorlar." dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesine seslenen Maduro, "Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar, buradan Trump ailesine sesleniyorum, Trump'ın ellerini kanla lekelemek istiyorlar. Beyaz Saray’ı kim yönetiyor derseniz, (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yönetiyor, Miami mafyası yönetiyor." diye konuştu.

        "VENEZUELA'NIN PETROLÜNÜ BEDAVAYA ELE GEÇİRMEK İSTİYORLAR"

        Maduro, ABD'nin asıl maksadının ne olduğunu bildiklerini dile getirerek, "Gerçekte neden geldiklerini biliyorsunuz. Venezuela’nın petrolünü bedavaya ele geçirmek, ülkenin başlıca gaz rezervlerini kontrol altına almak istiyorlar. Ama buradan, başkent Karakas'ın sokaklarından, okuduğum üniversiteden size (ABD) sesleniyorum: Venezuela'da barış, egemenlik, özgürlük ve bağımsızlık olacak." ifadelerini kullandı.

        VENEZUELA İLETİŞİM BAKANI: VİDEO YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLDİ

        Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez, ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaştığı uyuşturucu yüklü gemi saldırısı videosunun "büyük olasılıkla" yapay zeka ile üretildiğini iddia etti.

        Söz konusu videonun yapay zeka ile oluşturulma ihtimaline değinen Nanez, "Görünüşe göre (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio, başkanına yalan söylemeye devam ediyor. Onu çıkmaz bir sokağa sürükledikten sonra şimdi de 'kanıt' olarak bir yapay zeka videosu sunuyor. Peki Gemini bu video hakkında ne diyor? Paylaşılan görüntünün yapay zeka ile oluşturulmuş olması çok muhtemel." ifadelerini kullandı.

        Nanez, kullanılan araçları kesin olarak doğrulayamayacağını ancak birçok unsurun videonun yapay zeka ile üretildiğini gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Videoda saldırıya uğrayan bir gemi patlıyor, fakat bu patlama gerçekçi bir sahneden çok basitleştirilmiş, neredeyse çizgi film benzeri bir animasyon gibi görünüyor. Görüntüde hareket bozuklukları ve gerçekçi ayrıntı eksikliği var. Bu durum yapay zeka ile üretilmiş videolarda sıkça görülüyor. Özellikle su, fazla stilize edilmiş ve doğal olmayan bir şekilde görünüyor."​​​​​​​

        "YETER ARTIK RUBIO SAVAŞI KÖRÜKLEMEYİ BIRAK"

        Rubio'nun sosyal medya hesabındaki paylaşımına da tepki gösteren Nanez, "Yeter artık Marco Rubio, savaşı körüklemeyi ve Başkan Donald Trump'ın ellerini kana bulamaya çalışmayı bırak. Venezuela bir tehdit değildir." ifadelerine yer verdi.

