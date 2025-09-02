Habertürk
        Kastamonu-Karabük yangını hala sürüyor | Son dakika haberleri

        Kastamonu-Karabük yangını hala sürüyor

        Kastamonu-Karabük sınırındaki 2 orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile Kastamonu'nun Araç ilçesi sınırlarındaki orman yangınları sebebiyle Kastamonu-Karabük kara yolu Karabük ve Kastamonu'nun Araç ilçeleri arasında araç trafiğine kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 18:55 Güncelleme: 02.09.2025 - 21:01
        Kastamonu-Karabük yangını hala sürüyor
        Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesinde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

        GECE BOYU ÇALIŞMALAR SÜRDÜ

        Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla helikopterlerle destek verilmeye başlandı. Yangınlara, 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 182 personelle müdahale ediliyor. Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaş tahliye edilirken, 496 büyük ve küçükbaş hayvan da güvenli bölgeye alındı.

        Akgeçit köyü Karasu Mahallesinde yaşayan Aziz Okutucu, AA muhabirine, yangının evlerine dün çok yaklaştığını belirterek, "Bize 100 metre kadar yaklaştı. Çok korktuk, gece sabaha kadar uyumadık. Ha şimdi ha birazdan gelecek diye. İtfaiyenin çalışması neticesinde kurtulabildik, şükür. Şurada yangın vanamız vardı. Bir şey olursa diye oraya hortum bağladık, hazırlıklar yaptık." dedi.

        Hüsniye Okutucu ise dün bir anda dumanların yükseldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki dağda bir anda dumanlar yükseldi. Çok korktuk. 10 dakika sonra itfaiyeler, helikopterler hepsi birden geldi. Bizim de yangın vanamız vardı. Hortumumuzu taktık, hazırlandık. Gece sabaha kadar pencerelerde bekledik, Valizlerimiz merdiven başında hazır. Giyecek kıyafetlerimiz ve kimliklerimiz hazır. Yangın çoğalırsa kimliğimizi alıp çıkarız diye. Allah razı olsun itfaiye ekipleri ve helikopterdekilerden. Çok şükür bugün oldu, kurtulduk sayılır."

        KARABÜK'TE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Karabükte merkeze bağlı Aladağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        "YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

        Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Kahyalar köyünde saat 15.26da orman yangınının başladığı bildirildi.

        Yangına 5 helikopter, 101 araç ve 379 personelle müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Yangının seyrine bağlı olarak yerleşim yerlerine yakın Kahyalar köyü Kabaoglu Mahallesi, Saitler köyü Güney ve Horozlar mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edilmiş olup vatandaşlarımızın can güvenliği amacıyla gerekli tüm önlemler alınmıştır. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

        *Haberin görselleri AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa