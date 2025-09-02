Habertürk
        Haberler Dünya Ukrayna Savaşı'nda yapay zeka destekli dronlar kullanılmaya başladı | Dış Haberler

        Ukrayna Savaşı'nda yapay zeka destekli dronlar kullanılıyor

        Ukrayna Savaşı'nda dronların kullanımı, modern savaş tekniklerini de köklü şekilde değiştirmeye başlamıştı. ABD basını, büyük değişim yaratan dronların yapay zeka ile desteklenmeye başladığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 23:09 Güncelleme: 02.09.2025 - 23:13
        WSJ: Yapay zeka destekli dronlar Ukrayna'da kullanılmaya başladı
        Ukrayna Savaşı, dron teknolojisinin, modern zamanlarda savaş biçimini nasıl değiştirebileceğini göstermeye devam ediyor.

        FPV kamikaze dronların yanı sıra, denizde de insansız deniz araçları (İDA), otonom sistemlerin kullanımı açısından büyük yenilik yaratırken, ABD basını dronların yapay zeka ile desteklenmeye başladığını bildirdi.

        Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Ukrayna tarafından kullanılan yapay zeka destekli dronlar, son günlerde Rusya mevzilerine yapılan saldırlardan birinin tam olarak ne zaman olacağına "kendileri" karar verdi.

        Çok sayıda kullanılarak bir "sürü" şeklinde hedefe yönelebileceği ifade edilen dronların, kendi aralarında iletişim kurabildiği ve operatörden bağımsız karar verebildiği dile getiriliyor.

        Ukraynalı Swarmer şirketinin yöneticisi Serhii Kupriienko, hedefin belirlenmesinin ardından geri kalan tüm süreci dronların yönettiğini belirtirken, bir operatörün tek başına, çok sayıda dronu kontrol edebildiğini söyledi.

        Ancak, yapay zekanın etik açıdan yaratabileceği sorunlar savaş sahası için de geçerli.

        Dronların sivillerin ve askerlerin hayatları üzerinde tam bir belirleyici hâline gelmesi, etik açıdan da oldukça karmaşık görünüyor.

        ABD'NİN İNSANSIZ FİLO PROJESİ

        Reuters'ın haberine göre, ABD Donanması dronlardan oluşan bir deniz filosu inşa ediyor.

        ABD tarafından geliştirilmekte olan otonom deniz araçlarının denemelerinde meydana gelen kazalara dikkat çeken Reuters, ABD'li askeri yetkililerin, Çin'i caydırmak üzere otonom sistemlere yatırım yapmaya başladığını bildirmişti.

        Pentagon, 2023 yılında Replicator programı kapsamında dron ve otonom sistemlerin geliştirilmesi için 1 milyar dolar tahsis etmişti.

        Deniz Operasyonları Başkanı Jim Kilby, 'insansız' sistemlerini önemi vurgulayarak "Bu sistemler, donanmanın menzilini, durumsal farkındalığını geliştirerek ve savaş etkinliğini artırarak deniz savaşının geleceğinde büyük rol oynayacak." şeklinde konuşmuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD Askeri Akademisi West Point'in mezuniyet töreninde açıklamalarda bulunmuştu

        Donald Trump da dron sistemlerinin modern savaşlarda çok önemli olduğunu ve olacağını belirterek "Bugün başka bir savaş hâli var. Dronları ortaya çıkardılar. Dron biraz farklı..." şeklinde konuşmuştu.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

