Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yasemin Özilhan boşanıyor - Magazin haberleri

        Yasemin Özilhan boşanıyor

        Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın boşanacağı söylentilerinin üzerine, boşanma davasının bu hafta içinde görüleceği de iddia edildi. Yasemin Özilhan'ın 2022'de olduğu gibi boşanma söylentilerini yalanlamaması, sosyetik çiftin bu kez yollarını ayıracağı yönündeki kanaatleri güçlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 09:02 Güncelleme: 03.09.2025 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu kez yalanlama yok
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        HASTANEDE TANIŞTILAR

        Televizyon izlerlerken Tuncay Özilhan diyor ki; "Oğlum, bak bu 'Doktorlar' dizisi, bizim hastanede çekiliyor." İzzet Özilhan bakıyor, Yasemin Ergene'yi görüyor ve "Ben de bu kızı arıyordum" diyor. Ablası Türkan Özilhan hastanenin genel müdürü... Ertesi gün, İzzet Özilhan hastaneye gidiyor ve tanışıyorlar.

        Yasemin Ergene, İzzet Özilhan ile 2011'de evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak Yasemin Özilhan olarak yeni bir yaşam kurdu. İki çocuk dünyaya getiren Yasemin Özilhan'ın 14 yıl süren evliliği, zaman zaman boşanacakları yönünde söylentilere maruz kaldı.

        2022'de çıkan söylentiye göre; Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan boşanma kararı aldı. Yasemin Özilhan, eşiyle birlikte paylaştığı fotoğrafla söz konusu iddiayı yalanladı.

        O söylentilere bir yenisi daha eklendi. Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın boşanacağı söylentilerinin üzerine, boşanma davasının bu hafta içinde görüleceği de iddia edildi.

        REKLAM

        Çiftin yakın çevresinden gelen bilgiler, boşanmanın bu hafta resmileşeceğini gösteriyor. Şu ana kadar Yasemin Özilhan'ın 2022'de olduğu gibi boşanma söylentilerini yalanlamaması, sosyetik çiftin bu kez yollarını ayıracağı yönündeki kanaatleri güçlendirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yasemin Özilhan
        #İzzet Özilhan
        #boşanma
        #boşanma davası

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Google, Chrome'u satacak mı?
        Google, Chrome'u satacak mı?
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kastamonu yangını Ankara'yı etkiledi
        Kastamonu yangını Ankara'yı etkiledi
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Önce çocuğunu sonra kendini attı
        Önce çocuğunu sonra kendini attı
        TFF'den şut çekilmeyen olaylı maç için karar!
        TFF'den şut çekilmeyen olaylı maç için karar!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Epstein'a dair dosyalar yayımlandı
        Epstein'a dair dosyalar yayımlandı
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        Habertürk Anasayfa