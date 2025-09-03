Yasemin Özilhan boşanıyor

HASTANEDE TANIŞTILAR Televizyon izlerlerken Tuncay Özilhan diyor ki; "Oğlum, bak bu 'Doktorlar' dizisi, bizim hastanede çekiliyor." İzzet Özilhan bakıyor, Yasemin Ergene'yi görüyor ve "Ben de bu kızı arıyordum" diyor. Ablası Türkan Özilhan hastanenin genel müdürü... Ertesi gün, İzzet Özilhan hastaneye gidiyor ve tanışıyorlar.

Yasemin Ergene, İzzet Özilhan ile 2011'de evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak Yasemin Özilhan olarak yeni bir yaşam kurdu. İki çocuk dünyaya getiren Yasemin Özilhan'ın 14 yıl süren evliliği, zaman zaman boşanacakları yönünde söylentilere maruz kaldı.

REKLAM advertisement1

2022'de çıkan söylentiye göre; Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan boşanma kararı aldı. Yasemin Özilhan, eşiyle birlikte paylaştığı fotoğrafla söz konusu iddiayı yalanladı.

O söylentilere bir yenisi daha eklendi. Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın boşanacağı söylentilerinin üzerine, boşanma davasının bu hafta içinde görüleceği de iddia edildi.

REKLAM

Çiftin yakın çevresinden gelen bilgiler, boşanmanın bu hafta resmileşeceğini gösteriyor. Şu ana kadar Yasemin Özilhan'ın 2022'de olduğu gibi boşanma söylentilerini yalanlamaması, sosyetik çiftin bu kez yollarını ayıracağı yönündeki kanaatleri güçlendirdi.