        Haberler Magazin Arzu Sabancı'dan Hande Erçel'e ikinci gönderme

        Arzu Sabancı'dan Hande Erçel'e ikinci gönderme

        Arzu Sabancı, geçtiğimiz hafta oğluyla olan ilişkisi sona eren Hande Erçel'e, 'Cehalet' göndermesinden sonra bu kez Yunanistan'dan fotoğraf göndermesinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 08:53 Güncelleme: 04.09.2025 - 09:51
        Hande Erçel'e gönderme II
        Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 3 yıllık ilişkisi geçtiğimiz hafta sonlandı. Cemiyetin gözde bekârı Hakan Sabancı ile oyuncu Hande Erçel'in ayrılık kararı, magazin gündeminin zirvesine yerleşti. İlişkinin bitme nedeni merak konusu olurken, çeşitli iddialar ortaya atıldı.

        Ayrılığın arkasında iki ana iddia bulunuyor.

        ANNESİ İSTEMEDİ

        ♦ Evlilik İsteği ve Anne Engeli: Hande Erçel'in evlilik isteğine Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın onay vermediği öne sürüldü. Arzu Sabancı'nın daha önce de oğlunun Erçel ile evlenmesini istemediği biliniyor.

        Hakan Sabancı ile Hande Erçel, sık sık yurt dışı gezisine çıkmıştı.
        Hakan Sabancı ile Hande Erçel, sık sık yurt dışı gezisine çıkmıştı.

        İHANET İDDİASI

        ♦ Aldatma İddiası: Hakan Sabancı'nın Kanadalı model Jocelyn Chew ile Hande Erçel'i aldattığı iddia edildi. Ancak bu iddia, her iki tarafça yalanlandı.

        Hakan Sabancı ile Jocelyn Chew'un geçmiş yıllarda arkadaş ortamında çekilmiş bir fotoğrafları ortaya çıktı.
        Hakan Sabancı ile Jocelyn Chew'un geçmiş yıllarda arkadaş ortamında çekilmiş bir fotoğrafları ortaya çıktı.

        Jocelyn Chew; "Bu iddia, gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikâyeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim hiçbir ilgim yok" diyerek rahatsızlığını dile getirdi. Hakan Sabancı da "Aldatma söz konusu değil" diyerek iddianın doğru olmadığını belirtti.

        Tüm gözler ona çevrildi
        Haberi Görüntüle
        İlişkinin bitme nedeni kesin olarak bilinmese de, Arzu Sabancı'nın oğlunun ayrılığından memnun olduğu yorumları yapılıyor. Arzu Sabancı, ayrılığın hemen ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

        Arzu Sabancı
        Arzu Sabancı

        "Cehalet uyku gibidir..." Sözüyle Gönderme: La Edri'nin "Cehalet uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye, ilk tepkin kızgınlıktır" sözünü paylaşan Arzu Sabancı, oğlunun Hande Erçel'le ilişkisi sırasında bir cehalet döneminde olduğunu ima etti.

        Hakan Sabancı'nın Yunanistan'daki otel paylaşımı.
        Hakan Sabancı'nın Yunanistan'daki otel paylaşımı.

        Arzu Sabancı, oğlu ve Hande Erçel'in geçtiğimiz yıl gittiği Yunanistan'daki bir otelde tatil yapıyor. Arzu Sabancı'nın çekildiği fotoğrafları birbiri ardına paylaşması, doğal olarak Erçel'e ikinci bir gönderme olarak yorumlandı.

        Hande Erçel'in Yunanistan'daki otel paylaşımı.
        Hande Erçel'in Yunanistan'daki otel paylaşımı.
        #Hande Erçel
        #Arzu Sabancı
        #Hakan Sabancı

