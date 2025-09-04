Beşiktaş için Raul Asencio iddiası!
Kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Real Madrid'in 22 yaşındaki genç stoperi Raul Asencio'yu gündemine aldığı iddia edildi.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırıp takımın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Yeni teknik ekip, kadroda Gabriel Paulista, Tiago Dijalo, Uduokhai, Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu gibi stoperler olmasına rağmen transfer döneminin son günü olan 12 Eylül'e kadar güçlü ve hızlı bir stoperi daha kadrosuna katmak istiyor.
İSPANYOL BASININDAN ASENCIO İDDİASI
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar için İspanya'dan bomba bir iddia geldi. İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre Kara Kartal, Real Madrid'in 22 yaşındaki stoperi Raul Asencio'yu transfer etmek istiyor.
Genç savunmacının ise hiçbir koşulda Real Madrid'den ayrılmayı düşünmediği ifade edildi.
Bu sezon eflatun-beyazlı ekipte forma şansı bulamayan Asencio, geçtiğimiz sezon çıktığı 57 maçta takımına 2 asistlik katkı sağladı.