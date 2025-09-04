Portekiz'de fünikülerin raydan çıktığı kazada can kaybı yükseldi
Portekiz'in başkenti Lizbon'un simgesi haline gelmiş tarihi Gloria fünikülerinde dün akşam yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi
- 1
Portekiz'in başkenti Lizbon'da fünikülerin raydan çıktığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.
- 2
Lizbon'un simge yapılarından, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria füniküleri, dün akşam yerel saatle 18.00 sularında raydan çıkmıştı.
- 3
Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.
-
- 4
Görgü tanıkları, fünikülerden birinin yokuş aşağı hızla inerken, yolun kıvrıldığı yerde bir binaya çarptığını gördüklerini söyledi.
- 5
Meydana gelen kaza nedeniyle Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etti.
- 6
LİZBON'UN SİMGESİ HALİNE GELDİ
Lizbon'un simgelerinden biri haline gelen Gloria, ilk olarak 1885'te açılan ve 1915'te elektriklendirilen Lizbon belediye ulaşım şirketi Carris tarafından işletilen üç füniküler hattından biri.
-
- 7
Gloria'nın sistemi, paralel çalışan ve çelik halatlarla çekilen iki fünikülerden oluşuyor: biri aşağı inerken, ağırlığı diğerini yokuş yukarı çıkıyor.
- 8
Elevador da Gloria, yılda yaklaşık 3 milyon yolcu taşıyor. Yaklaşık 260 metrelik kısa ama dik bir yol üzerinde giden Gloria, şehir merkezindeki Restauradores Meydanı'nı, hareketli gece hayatıyla bilinen Bairro Alto ile birleştiriyor.
- 9
Bu üç dakikalık yolculuk turistlerin yoğun ilgisini çekerken, bu hat ayrıca yerel halk tarafından da başkentin dik yokuşlarında yol almak için günlük olarak kullanılıyor.
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.