        Haberler Dünya Portekiz'de fünikülerin raydan çıktığı kazada can kaybı yükseldi | Dış Haberler

        Portekiz'de fünikülerin raydan çıktığı kazada can kaybı yükseldi

        Portekiz'in başkenti Lizbon'un simgesi haline gelmiş tarihi Gloria fünikülerinde dün akşam yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 04.09.2025 - 12:05 Güncelleme: 04.09.2025 - 12:05
        • 1

          Portekiz'in başkenti Lizbon'da fünikülerin raydan çıktığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

        • 2

          Lizbon'un simge yapılarından, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria füniküleri, dün akşam yerel saatle 18.00 sularında raydan çıkmıştı.

           

           

        • 3

          Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

           

           

        • 4

          Görgü tanıkları, fünikülerden birinin yokuş aşağı hızla inerken, yolun kıvrıldığı yerde bir binaya çarptığını gördüklerini söyledi.

        • 5

          Meydana gelen kaza nedeniyle Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etti.

        • 6

          LİZBON'UN SİMGESİ HALİNE GELDİ

          Lizbon'un simgelerinden biri haline gelen Gloria, ilk olarak 1885'te açılan ve 1915'te elektriklendirilen Lizbon belediye ulaşım şirketi Carris tarafından işletilen üç füniküler hattından biri.

           

           

        • 7

          Gloria'nın sistemi, paralel çalışan ve çelik halatlarla çekilen iki fünikülerden oluşuyor: biri aşağı inerken, ağırlığı diğerini yokuş yukarı çıkıyor.

        • 8

          Elevador da Gloria, yılda yaklaşık 3 milyon yolcu taşıyor. Yaklaşık 260 metrelik kısa ama dik bir yol üzerinde giden Gloria, şehir merkezindeki Restauradores Meydanı'nı, hareketli gece hayatıyla bilinen Bairro Alto ile birleştiriyor.

        • 9

          Bu üç dakikalık yolculuk turistlerin yoğun ilgisini çekerken, bu hat ayrıca yerel halk tarafından da başkentin dik yokuşlarında yol almak için günlük olarak kullanılıyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

