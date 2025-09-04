İLK MAÇ 2002'DE

Türkiye, Gürcistan ile ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yaptı. Milli takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da rakibini yine Trabzon'da ağırladı. 4 Eylül 2004 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 öne geçen milliler, Asatiani'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti. 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin bu maçtaki gollerini Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı.