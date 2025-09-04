Arzu Sabancı'dan Hande Erçel açıklaması

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 3 yıllık ilişkisi geçtiğimiz hafta sonlandı. Cemiyetin gözde bekârı Hakan Sabancı ile oyuncu Hande Erçel'in ayrılık kararı, magazin gündeminin zirvesine yerleşti. İlişkinin bitme nedeni merak konusu olurken, çeşitli iddialar ortaya atıldı.

REKLAM advertisement1

Ayrılığın arkasında iki iddia bulunuyor.

ANNESİ İSTEMEDİ ♦ Evlilik İsteği ve Anne Engeli: Hande Erçel'in evlilik isteğine Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın onay vermediği öne sürüldü. Arzu Sabancı'nın daha önce de oğlunun Erçel ile evlenmesini istemediği biliniyor. Hakan Sabancı ile Hande Erçel, sık sık yurt dışı gezisine çıkmıştı.

İHANET İDDİASI ♦ Aldatma İddiası: Hakan Sabancı'nın Kanadalı model Jocelyn Chew ile Hande Erçel'i aldattığı iddia edildi. Ancak bu iddia, her iki tarafça yalanlandı. Hakan Sabancı ile Jocelyn Chew'un geçmiş yıllarda arkadaş ortamında çekilmiş bir fotoğrafları ortaya çıktı. Jocelyn Chew; "Bu iddia, gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikâyeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim hiçbir ilgim yok" diyerek rahatsızlığını dile getirdi. Hakan Sabancı da "Aldatma söz konusu değil" diyerek iddianın doğru olmadığını belirtti. Tüm gözler ona çevrildi Haberi Görüntüle

REKLAM

İlişkinin bitme nedeni kesin olarak bilinmese de, Arzu Sabancı'nın oğlunun ayrılığından memnun olduğu yorumları yapılıyor.

Arzu Sabancı

Arzu Sabancı, Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ayrılmasından hemen sonra La Edri'nin; "Cehalet uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye, ilk tepkin kızgınlıktır" sözünü paylaştı. Sabancı'nın bu paylaşımı, Hande Erçel'e göndermede bulunduğu yönünde yorumlandı.

Hakan Sabancı'nın Yunanistan'daki otel paylaşımı.

Arzu Sabancı, oğlu ve Hande Erçel'in geçtiğimiz yıl gittiği Yunanistan'daki bir otelde tatil yapıyor. Arzu Sabancı'nın çekildiği fotoğrafları birbiri ardına paylaşması, Erçel'e ikinci bir gönderme olarak yorumlandı.

Hande Erçel'in Yunanistan'daki otel paylaşımı.

Arzu Sabancı yaptığı açıklamayla oğlu Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ayrılmasında bir rolü olmadığını dile getirdi. Arzu Sabancı'nın açıklaması şöyle: "Aradan zaman geçtikten sonra bu açıklama niye?" diyebilirsiniz... Aşağıdaki yazıyı çok önce yazmıştım ama o sırada çok üzücü bir haber alınca, bu konuyu yazıp dile getirmek istemedim. Şimdi yorumlarda olmadığım biri gösterilmek beni üzdüğü için yazmak istedim. Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı da olmadığı için,bu herhalde fark edilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile ama bu bile yanlış yorumlandı. Hande, herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir. Biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız. Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor ama bunları yazsam bile herkes inanmak istediğine inanacak, ben yine de kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim.