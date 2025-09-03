Habertürk
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Jocelyn Chew kimdir? Adı Hakan Sabancı ile anılmıştı... - Magazin haberleri

        Jocelyn Chew kimdir?

        Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ayrılmasına neden olarak Kanadalı model Jocelyn Chew ile kaçamak ilişki gösterildi. Bunun üzerine tüm gözler Chew'e çevrildi

        Giriş: 03.09.2025 - 10:42 Güncelleme: 03.09.2025 - 10:42
        Tüm gözler ona çevrildi
        Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in 3 yıllık birlikteliklerini, geçtiğimiz hafta sonlandırmasının ardından ihanet iddiaları ortaya atıldı.

        Söylentilere göre; Hakan Sabancı, Hande Erçel'i Kanadalı model Jocelyn Chew ile aldattı.

        Ayrılığın ardından Hande Erçel, herhangi bir açıklama yapmazken, Hakan Sabancı ise hakkında çıkan ihanet iddialarını; "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil" diyerek reddetmişti.

        Hakan Sabancı'nın ardından Jocelyn Chew da sessizliğini bozup; "Bu iddia, gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikâyeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim hiçbir ilgim yok" diyerek ihanet iddialarını yalanlamıştı.

        Tüm bunların ardından tüm gözler Jocelyn Chew'a çevrildi. Adı Hakan Sabancı ile anılan Chew'a dair merak edilenler ise şöyle; Çin - İzlanda melezi olan Jocelyn Chew, 1992'de Kanada'da dünyaya geldi.

        Singapur, Hong Kong ve Yunanistan gibi farklı ülkelerde podyuma çıkan Jocelyn Chew, daha sonra katıldığı ABD yapımı 'The Face' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

        DAHA ÖNCE RAPÇİ DIDDY İLE AŞK YAŞADI

        Jocelyn Chew, geçmişte şu an cinsel saldırı suçundan hüküm giyen ve cezaevinde bulunan ABD'li rapçi Diddy (Sean Combs) ile aşk yaşadı.

        HAKAN SABANCI İLE NEREDEN TANIŞIYORLAR?

        Öte yandan Jocelyn Chew'un adı ilk kez Türkiye'de 2018'de anıldı. Sabancı ile Chew, o dönemde birlikte Kapadokya'da tatil yapmıştı. İkili, her ne kadar o dönem birlikteliğe dair bir açıklamada bulunmasa da uzun süre gündemde kalmıştı.

        #Jocelyn Chew
        #Hakan Sabancı
        #Hande Erçel

