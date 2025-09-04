Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi: 15 milyon TL'yi aşan ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, eğitim ve öğretim yılı öncesinde tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması ile ürün güvenliğinin sağlanması amacıyla kırtasiyelerde denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 29 Ağustos-2 Eylül 2025 tarihleri arasında 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla, ülke genelinde kapsamlı bir denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Yalnızca kırtasiye reyonlarını kapsayan kontrollerde; 5 bin 50 markette toplam 722 bin 528 ürün denetlendi. 4 bin 816 ihlal tespit edilirken, 15 milyon 241 bin 124 TL cezai işlem uygulandı, 990 firma hakkında haksız fiyat artışı nedeniyle işlem başlatıldı.

EN FAZLA İHLAL TESPİT EDİLEN İL İSTANBUL

Denetim kapsamında en çok işletmeye gidilen 3 ilden İstanbul'da 1414 işletme, Ankara 635 işletme ve Antalya'da 320 işletmede denetim gerçekleştirildi. Ankara'da 332 bin 104 ürün, İstanbul'da 216 bin 848 ürün, Antalya'da ise 31 bin 280 ürün denetlendi. En yüksek sayıda ihlal tespit edilen 3 il; İstanbul (2 bin 174 ihlal), Ankara (1820 ihlal) ve İzmir (65 ihlal) olurken; bu kapsamda uygulanan toplam cezai işlem tutarları ise İstanbul'da 6 milyon 882 bin 884 TL, Ankara'da 5 milyon 762 bin 120 TL ve İzmir'de 205 bin 790 TL olarak gerçekleşti. En yüksek sayıda ihlalin bulunduğu 3 ilden Ankara'da 531 firma, İstanbul'da 155 firma, İzmir'de 45 firma hakkında haksız fiyat artışı nedeniyle işlem başlatıldı.