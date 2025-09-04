Şanlıurfa'da olay, dün akşam saatlerinde Devteyşti Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Yıldız (48) ile ağabeyi Ali Yıldız (59) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

REKLAM advertisement1 YANINDAKİ TÜFEKLE AĞABEYİNİ VURDU DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ahmet Yıldız, yanında bulunan tüfekle ağabeyine ateş etti. Ali Yıldız kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ali Yıldız’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Ahmet Yıldız ise polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Ali Yıldız’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.