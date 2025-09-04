Habertürk
        MAÇ SONUCU | Gürcistan: 2 - Türkiye: 3 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU | Gürcistan: 2 - Türkiye: 3

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, konuk olduğu Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. Bizim Çocuklar'a galibiyeti getiren golleri; 3. dakikada Mert Müldür, 41 ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Öte yandan 71. dakikada Barış Alper Yılmaz, kırmızı kart gördü ve milli takımımız 10 kişi kaldı.

        Habertürk / AA
        Giriş: 04.09.2025 - 17:36 Güncelleme: 04.09.2025 - 21:24
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bizim Çocuklar 3-2 kazandı.

        Milli takımımız 3. dakikada Mert Müldür'ün attığı golle mücadeleye 1-0 önde başladı. 41. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu, farkı 2'ye çıkaran golü attı. İkinci yarıda ise Kerem Aktürkoğlu yine sahneye çıktı ve 52. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Gürcistan'da ise Davitashvili 63. dakikada farkı yeniden 2'ye indirdi. 90+8'de ise Kvaratskhelia skoru 3-2'ye getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve A Milliler, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

        BARIŞ ALPER YILMAZ KIZARDI!

        Milli takımımızda 66. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren Barış Alper Yılmaz, 71. dakikada gördüğü kırmızı kart sonucu sahayı terk etti.

        Bizim Çocuklar, grubun ikinci haftasında İspanya'yı konuk edecek. Mücadele, 7 Eylül'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

        MERT MÜLDÜR YİNE İLK GOLÜ ATTI

        A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan deplasmanındaki ilk golü, 3. dakikada Mert Müldür'den geldi.

        Millilerin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin ilk golünü yine Mert Müldür atmıştı.

        BAKAN BAK, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ

        A Milli Takım'ın Gürcistan ile Tiflis'te oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

        Bakan Bak, mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile takip etti.

        TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

        A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

        Ay-yıldızlı taraftarlar, yaklaşık 55 bin seyirci kapasitesine sahip Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu.​​​​​​​

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada milli takım öne geçti. Arda Güler'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Mert Müldür kafayı vurdu, topu köşeden ağlara yolladı: 0-1.

        10. dakikada milliler ikinci gole yaklaştı. Ön alanda yapılan baskıda İsmail Yüksek, kaptığı topu Arda Güler'e verdi. Ceza sahasına giren Arda'nın şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazanıp kornere çıktı.

        41. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci golünü buldu. Kullanılan serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun ayak içiyle şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

        Mücadelenin ilk yarısı, A Milli Takım'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        52. dakikada ay-yıldızlı ekip farkı 3'e çıkardı. Arda Güler'in ara pasında Yunus Akgün ceza alanında topla buluştu. Kerem Aktürkoğlu, Yunus'un penaltı noktasına yerden bıraktığı meşin yuvarlağı bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-3.

        63. dakikada Gürcistan golü buldu. Savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mekvabishvili'nin vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu filelere yollayan Davitashvili'nin golüyle skor 3-1'e geldi.

        71. dakikada milli takım 10 kişi kaldı. Barış Alper Yılmaz, Kochorashvili'ye müdahalesi sonrasında VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

        90+8. dakikada Gürcistan farkı bire indirdi. Kvaratskhelia'nın ceza sahası ön çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruşta top köşeden ağlara gitti: 2-3.

        Kalan bölümde başka gol olmadı ve milli takım karşılaşmayı 3-2 kazandı.

        Stat: Boris Paichadze Ulusal

        Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)

        Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze (Dk. 85 Gocholeishvili), Kashia, Goglichidze, Lochosvili (Dk. 69 Azarov), Tsitaishvili (Dk. 46 Gagnidze), Kochorashvili, Mekvabishvili (Dk. 81 Guliashvili), Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

        Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek (Dk. 46 Orkun Kökçü), Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün (Dk. 66 Oğuz Aydın), Arda Güler (Dk. 86 İrfan Can Kahveci), Kenan Yıldız (Dk. 79 Ferdi Kadıoğlu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz)

        Goller: Dk. 3 Mert Müldür, Dk. 41 ve 52 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 63 Davitashvili, Dk. 90+8 Kvaratskhelia (Gürcistan)

        Kırmızı kart: Dk. 71 Barış Alper Yılmaz (Türkiye)

        Sarı kartlar: Dk. 21 İsmail Yüksek, Dk. 74 Kenan Yıldız, Dk. 90+10 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 39 Lochosvili, Dk. 40 Kakabadze, Dk. 73 Kochorashvili, Dk. 90 Mikautadze (Gürcistan)

