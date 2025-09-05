Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de "Savaş Bakanlığı" süreci başlayacak | Dış Haberler

        ABD'de "Savaş Bakanlığı" süreci başlayacak

        ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın adının Savaş Bakanlığı olarak değiştirileceğinin işaretini geçtiğimiz haftalarda vermişti. ABD basını değişikliğe ilişkin sürecin cuma günü başlayacağını bildirirken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de haberi teyit etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.09.2025 - 02:03 Güncelleme: 05.09.2025 - 02:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de "Savaş Bakanlığı" süreci başlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'de Savunma Bakanlığı'nın adının Savaş Bakanlığı olarak değiştirilmesine ilişkin sürecin cuma günü başlayacağı bildirildi.

        Fox News'ün haberine göre, geçtiğimiz haftalarda değişikliğin sinyalini veren ABD Başkanı Donald Trump, süreci başlatacak kararnameyi imzalayacak.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Fox News'ün haberini X hesabından alıntılayarak "Savaş Bakanlığı" ifadesini kullandı.

        TRUMP İŞARETİ VERMİŞTİ

        ABD Başkanı, "Biz ona Savunma Bakanlığı diyoruz ama muhtemelen adını değiştireceğiz. Sanırım yakında bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı zamanında Savaş Bakanlığı olarak adlandırılıyordu. Bana göre gerçekte de öyle. İçimden bir his, bu bakanlığın adını değiştireceğimizi söylüyor." şeklinde konuşmuştu.

        Trump, bu konuda ilgili kişilerle görüştüğünü kaydederek, birkaç hafta içinde Savunma Bakanlığının isminin değişip değişmeyeceğiyle ilgili kararı duyurabileceğini belirtmişti.

        ABD Başkanı daha önceki açıklamalarında da Savunma Bakanlığı yerine "Savaş Bakanlığı" ifadesini kullanmayı tercih edeceğini söylemişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Çin'den 2 stratejik silah: DF-5C ve LY-1
        Çin'den 2 stratejik silah: DF-5C ve LY-1
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş
        'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        7 ilçede kongreler durduruldu
        7 ilçede kongreler durduruldu
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Trump'tan çağrı: Rusya'dan petrol almayın
        Trump'tan çağrı: Rusya'dan petrol almayın
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Habertürk Anasayfa