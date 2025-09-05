ABD'de "Savaş Bakanlığı" süreci başlayacak

ABD'de Savunma Bakanlığı'nın adının Savaş Bakanlığı olarak değiştirilmesine ilişkin sürecin cuma günü başlayacağı bildirildi.

Fox News'ün haberine göre, geçtiğimiz haftalarda değişikliğin sinyalini veren ABD Başkanı Donald Trump, süreci başlatacak kararnameyi imzalayacak.

REKLAM advertisement1

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Fox News'ün haberini X hesabından alıntılayarak "Savaş Bakanlığı" ifadesini kullandı.

DEPARTMENT OF WAR https://t.co/uyAZGiklRi — Pete Hegseth (@PeteHegseth) September 4, 2025

TRUMP İŞARETİ VERMİŞTİ

ABD Başkanı, "Biz ona Savunma Bakanlığı diyoruz ama muhtemelen adını değiştireceğiz. Sanırım yakında bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı zamanında Savaş Bakanlığı olarak adlandırılıyordu. Bana göre gerçekte de öyle. İçimden bir his, bu bakanlığın adını değiştireceğimizi söylüyor." şeklinde konuşmuştu.

Trump, bu konuda ilgili kişilerle görüştüğünü kaydederek, birkaç hafta içinde Savunma Bakanlığının isminin değişip değişmeyeceğiyle ilgili kararı duyurabileceğini belirtmişti.

ABD Başkanı daha önceki açıklamalarında da Savunma Bakanlığı yerine "Savaş Bakanlığı" ifadesini kullanmayı tercih edeceğini söylemişti.

*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir