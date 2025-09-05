Çin'den 2 stratejik silah: DF-5C ve LY-1

II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Çin'de düzenlenen askeri geçit töreni, uluslararası sistemin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilirken, Çin tarafından sergilenen silahlar da ön plana çıktı.

ABD ile ekonomik olduğu kadar askeri açıdan da bir rekabet hâlinde olan Çin, gerek savunma gerek saldırı durumunda kullanabileceği silahları sergiledi.

REKLAM advertisement1

Onlarca silah arasında özellikle DF-5C kıtalararası balistik füze ile LY-1 lazer hava savunma sistemi dikkat çekti.

Dongfeng-5C (DF-5C), Çin'in en gelişmiş balistik füzesi olarak gösterilirken, Defense Mirror'ın haberine göre söz konusu füze 20 bin kilometre menzili ile dünyanın herhangi bir noktasını vurabilecek kabiliyete sahip.

Defense Mirror’a göre, söz konusu füze sistemi, DF-5 ve DF-41’in de aralarında bulunduğu önceki modellerden alınan teknolojileri bir araya getiriyor ve nükleer ya da konvansiyonel savaş başlıkları taşıyabilen, çoklu bağımsız hedeflenebilir yeniden giriş araçları (MIRV) kullanabiliyor.

REKLAM Askeri geçit töreninde dikkat çeken bir diğer silah ise LY-1 lazer savunma sistemi oldu. Newsweek'in haberine göre, LY-1 dron ve füzeler dahil olmak üzere havadan gelebilecek tehditlere 'ışık hızında' karşılık verebilecek. Army Recognition ise LY-1'İN düşman ekipmanlarının optik sensörlerini devre dışı bırakmak için tasarlandığını dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump da hava savunmasının önemine uygun olarak Altın Kubbe hava savunma sistemini geliştireceklerini duyurmuştu. "Altın kubbe" savunma sistemini tanıttı Haberi Görüntüle Çin ve Rusya'dan Altın Kubbe değerlendirmesi Haberi Görüntüle ÇİN VE RUSYA'DAN YENİ KÜRESEL SİSTEM ÖNERİLERİ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2007 yılında Münih Güvenlik Konferası'nda yaptığı konuşmasında, tek kutuplu dünyanın ülkelerin güvenliği ile uyumlu olmadığını ifade etmişti. Putin, tek kutuplu dünya yerine çok kutuplu dünyayı önerirken, NATO'nun da doğuya doğru genişlemesinin durmasını talep ediyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de son açıklamalarında Küresel Yönetişim Girişimi önerisi ile yeni uluslararası sistemin âdil ve eşit bir düzlemde kurulması gerektiğine dikkat çekerek, çok kutuplu sistemi işaret etmişti.

REKLAM Rusya ve Çin, çok kutuplu dünyaya geçişi sadece askeri değil ekonomik açıdan da desteklemek istiyor. Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya'nın girişimiyle oluşturulan BRIC daha sonra Güney Afrika'nın katılımıyla BRICS'e dönüşmüştü. ABD Başkanı Donald Trump, BRICS'in doların rezerv para niteliğini ortadan kaldırma hedefinde olduğunu ifade etmiş, bu iddia Kremlin tarafından reddedilmişti. Tek kutuplu dünya kavramı, Sovyetler Birliği'nin dağılışından itibaren başlayan ve ABD'nin önderlik ettiği Batı dünyasının uluslararası sisteme tam hâkimiyetini tanımlamak için kullanılıyor. Trump: BRICS doları yok etmeye çalışıyor Haberi Görüntüle Fotoğraflar: EPA/WU HAO