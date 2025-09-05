Habertürk
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi - Enerji Haberleri

        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi

        Danimarkalı yenilenebilir enerji şirketi Orsted, ABD Başkanı Trump'ın dev projelerini engellemesinin ardından, tamamlayabilmek için süreci mahkemeye taşıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 07:41 Güncelleme: 05.09.2025 - 07:41
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupa'nın en büyük yenilenebilir enerji şirketi olan Danimarkalı Orsted, ABD hükümeti tarafından geçen ay durdurulan ve neredeyse tamamlanmış olan açık deniz rüzgar projesi üzerindeki çalışmaları yeniden başlatmak amacıyla ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı dava açtı.

        Şirket, ABD'nin kuzeydoğusunda 350 bin eve yetecek kadar enerji sağlaması planlanan 1,5 milyar dolarlık Revolution Wind projesini tamamlamasına izin verecek bir mahkeme kararı çıkmasını hedefliyor.

        Orsted, Perşembe günü mahkemeye verdiği dilekçede, şirketin ve ortaklarının onaylara milyarlarca dolar harcamasının ardından alınan durdurma emrinin 'keyfi' olduğunu söyledi.

        TRUMP YÖNETİMİ 'ULUSAL GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ' ÖNE SÜRMÜŞTÜ

        ABD Ulaştırma Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda Amerika genelinde 12 deniz üstü rüzgar enerjisi projesine ayrılan toplam 679 milyon dolarlık fonu iptal ettiğini duyurmuştu.

        Trump yönetiminin kararı ABD Başkanı Trump'ın yenilenebilir enerji projelerini 'yüzyılın dolandırıcılığı' olarak nitelendirmesiyle birlikte gelmişti.

        ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum ise karara yönelik "ABD'nin düşmanları tarafından denizaltından yapılacak bir insansız hava aracı saldırısını örtbas etmek için türbinlerin kullanılabileceği ihtimali de dahil olmak üzere ulusal güvenlik endişelerini" öne sürmüş ve çalışmaların askıya alınmasını savunmuştu.

