        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den uyarılar! Sağanak yağmur, fırtına, toz taşınımı ve sıcak hava - 5 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den uyarılar! Sağanak yağmur, fırtına, toz taşınımı ve sıcak hava

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin iç kesimleri, Adana ve Mersin çevreleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli poyraz etkisini sürdürecek. Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı var.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 07:28 Güncelleme: 05.09.2025 - 07:28
        Dört mevsim Türkiye!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 31°

        Trabzon

        Güneşli 27°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 31°

        Adana

        Sağanak Yağış 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 36°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 27°

        Hava sıcaklığının, yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

