Washington yetkililerinden kente Ulusal Muhafız konuşlandıran Trump yönetimine dava

ABD'nin başkenti Washington yetkilileri, Başkan Donald Trump yönetimini "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında kente Ulusal Muhafız konuşlandırarak yasalara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle dava etti.

CNN'in haberine göre, Washington Başsavcısı Brian Schwalb tarafından açılan davada, Trump, "yerel yönetimin isteği olmaksızın başkente asker göndererek ABD Anayasasını ve federal yasaları ihlal etmekle" suçlanıyor.

Schwalb, çoğu eyalet dışından gelen Ulusal Muhafızların "yetkileri dışında" sokaklarda devriye gezip arama yaptıklarını kaydetti.

Bu durumun şehrin özerk yapısına zarar verdiğini ifade eden Schwalb, ayrıca muhafızların turizme ve dolayısıyla yerel ekonomiye zarar verdiğini belirtti.

Schwalb, dava dilekçesinde "Hiçbir Amerikan yargı bölgesi istemeden askeri işgale maruz bırakılmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

3 HAFTADA 1669 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan ABD Başkanı Trump, dün akşam yaptığı açıklamada Washington'da 3 hafta içinde 700'den fazlası düzensiz göçmen olan 1669 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Trump, federal düzeyde yönetilen Görev Gücünün 3 hafta içinde 1669 kişiyi gözaltına aldığı, bunlardan 709'unun yasa dışı göçmenler olduğu belirtildi.

Gözaltına alma işlemlerinin toplam 22 federal ve yerel kolluk kuvvetlerinin işbirliğinde yapıldığı bilgisine yer verilen grafikte, çalışmaların 1871'i kolluk kuvvetleri, 1629'u Ulusal Muhafız Birliğinden olmak üzere 3 bin 500 personelle yürütüldüğü kaydedildi. WASHINGTON'DA "ACİL DURUM" İLANI Başkent Washington'da "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı. ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı. Cumhuriyetçi eyaletler West Virginia, South Carolina ve Ohio, acil durum kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız'ı bölgeye göndermeye karar vermişti.