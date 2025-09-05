Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile henüz konuşmadıklarını ancak diyaloğa açık olduklarını söyledi.

Rus lider Putin, Ukrayna ile müzakere görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile zirveye hazırız, lütfen Rusya'ya gelin bunun için en iyi yer Moskova" dedi.

Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 26 ülkenin Ukrayna'ya savaş sonrası güvenlik garantileri sağlama sözü vermesine de yanıt verdi ve "Ukrayna'ya konuşlandırılacak herhangi bir Batılı asker, Moskova için meşru bir saldırı hedefi olacaktır" dedi.

Putin, "Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasının mümkün olmadığını" vurguladı. Putin, Ukrayna'nın AB'ye potansiyel üyeliğinin ise yasal hak olduğunu söyledi.