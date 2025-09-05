Habertürk
        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı | Dış Haberler

        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı

        Rusya Devlet Başkanı Putin, "Trump ile henüz konuşmadık ama diyaloğa açığız" dedi. Ukrayna ile görüşme ihtimaline ilişkin konuşan Putin, "Zirveye hazırız, lütfen Rusya'ya gelin bunun için en iyi yer Moskova" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 05.09.2025 - 09:17 Güncelleme: 05.09.2025 - 09:43
        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı
        Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile henüz konuşmadıklarını ancak diyaloğa açık olduklarını söyledi.

        Rus lider Putin, Ukrayna ile müzakere görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile zirveye hazırız, lütfen Rusya'ya gelin bunun için en iyi yer Moskova" dedi.

        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 26 ülkenin Ukrayna'ya savaş sonrası güvenlik garantileri sağlama sözü vermesine de yanıt verdi ve "Ukrayna'ya konuşlandırılacak herhangi bir Batılı asker, Moskova için meşru bir saldırı hedefi olacaktır" dedi.

        Putin, "Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasının mümkün olmadığını" vurguladı. Putin, Ukrayna'nın AB'ye potansiyel üyeliğinin ise yasal hak olduğunu söyledi.

