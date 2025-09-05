Ederson: Benim için en iyi karar bu!
Fenerbahçe'nin Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson, İngiliz ekibinde eski takım arkadaşlarına ve kulübe veda etmek için İngiltere'ye gitti. Ederson vedasında kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu
Ederson, Manchester City'de sekiz yıl süren macerasının ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Brezilyalı file bekçisi, kulübe veda ederken yaşadığı duygusal anları ve City'deki başarılarının kendisi için ne anlama geldiğini anlattı.
"BENİM İÇİN İNANILMAZ"
"Benim için inanılmaz bir şey. Sekiz sezonda Premier Lig'de altı şampiyonluk! Son Premier Lig şampiyonluğundan sonra Fred Caldeira (TNT Sunucusu) ile konuştuğumu ve dört kez üst üste şampiyon olduktan sonra bunun artık normal olduğunu söylediğimi hatırlıyorum! Bu normal değil! Tarih yazdık, takımım tarih yazdı! Oyuncular, teknik ekip, bu kulüp tarih yazdı!"
"BU DÖNEMDEN MUTLUYUM"
"Tek bir şey söylemek zor çünkü çok şey hissediyorum. Manchester'a çok genç ve bu formayı giyme hayaliyle geldim. Sıkı çalışmak, her şeyi vermek ve oynayan daha yaşlı oyuncuların deneyimlerinden yararlanarak kupaları kazanmaya çalışmak gibi bir zihniyetim vardı. Hayallerimiz gerçek oldu ve o anlar için çok mutluyum. Hayatımın bu döneminden mutluyum."
"STRESLİ AMA AİLEMLE MUTLUYUZ"
"Sekiz yıl sonra taşınmak zor, evi değiştirmek ve Türkiye'ye gitmek çok stresli ama ailemle birlikte mutluyuz. Bu, benim ve ailem için en iyi karar."
"SONSUZA KADAR KALBİMDESİNİZ"
"Sekiz yıldız verdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Sonsuza kadar kalbimde kalacaksınız. Her şeyi özleyeceğim! Kulübü, insanları, her şeyi! Etihad'daki maçları özleyeceğim."
Fenerbahçe, Brezilyalı eldiven ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
