Ederson: Benim için en iyi karar bu!

"BU DÖNEMDEN MUTLUYUM"

"Tek bir şey söylemek zor çünkü çok şey hissediyorum. Manchester'a çok genç ve bu formayı giyme hayaliyle geldim. Sıkı çalışmak, her şeyi vermek ve oynayan daha yaşlı oyuncuların deneyimlerinden yararlanarak kupaları kazanmaya çalışmak gibi bir zihniyetim vardı. Hayallerimiz gerçek oldu ve o anlar için çok mutluyum. Hayatımın bu döneminden mutluyum."