        İsrail Savunma Bakanından "Gazze kentinde cehennemin kapıları açıldı" tehdidi

        İsrail Savunma Bakanından "Gazze kentinde cehennemin kapıları açıldı" tehdidi

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek, kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 14:16 Güncelleme: 05.09.2025 - 14:16
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        Savunma Bakanı Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun işgal saldırıları kapsamında ilk kez Gazze kenti içinde çok katlı bir binaya saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

        "Gazze'de cehennem kapılarının sürgüleri kaldırılıyor." ifadesini kullanan Katz, Hamas'ın ya İsrail'in saldırılarını son erdirmek için öne sürdüğü silah bırakma ve tüm esirlerin serbest kalması şartlarını kabul edeceğini ya da "ortadan kaldırılacağını" söyledi.

        Katz, "Kapılar açıldığında kapanmayacak ve İsrail ordusunun saldırıları yoğunlaşacak." ifadesiyle, 1 milyon Filistinlinin bulunduğu kente şiddetli saldırılar düzenleyeceklerini belirtti.

        İSRAİL ORDUSU GAZZE KENTİNE SALDIRILARI ARTIRIYOR

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze kentini işgal için yürüttükleri saldırıların kapsamını genişleteceklerini duyurdu.

        Kentteki binalara şiddetli saldırılar düzenlemeye başlayacaklarını belirten Adraee, işgal için yürütecekleri saldırıları gerekçe göstererek şu ana kadar birden çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin kenti terk etmesini istedi.

        İsrail ordusu, 29 Ağustos'ta "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan ettiği Gazze kentinin dış mahalleleri Zeytun ve Sabra'ya yoğun saldırılarını sürdürüyor.

        İSRAİL GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

        İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

        Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

        İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

        İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı GazzeŞeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

