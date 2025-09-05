Tatil için gelmişti... Genç kadın apartta ölü bulundu!
Muğla'da, tatil yapan 34 yaşındaki Saliha Kılıç, kaldığı apartta ölü bulundu. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Saliha Kılıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı
Denizli'den Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ne tatile gelen Saliha Kılıç'tan (34) 2 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI
DHA'da yer alan habere göre Kılıç'ın kaldığı aparta sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Apart görevlileri ile birlikte odaya giren sağlık ekibi, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK
Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Saliha Kılıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kılıç'ın şeker hastası olduğu öğrenildi.