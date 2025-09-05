Habertürk
        Eski ABD Başkanı Biden, cilt kanseri lezyonları nedeniyle ameliyat oldu

        Eski ABD Başkanı Biden, cilt kanseri lezyonları nedeniyle ameliyat oldu

        Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın, cilt kanseri lezyonları nedeniyle ameliyat olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 12:06 Güncelleme: 05.09.2025 - 12:06
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        New York Times gazetesinin Biden Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kelly Scully'ye dayandırdığı haberine göre, Biden cilt kanseri lezyonları nedeniyle "mohs" ameliyatı geçirdi.

        Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde 82 yaşındaki Biden'ın alnında bir yara izi olduğu gözlemlendi.

        CNN'in konuya ilişkin haberinde ise operasyonun gerçekleştirildiği tarih açıklanmadı.

        Mohs, ince deri katmanlarının kademeli çıkarılıp, kanser hücresi kalmayana kadar mikroskop altında incelendiği cerrahi ameliyat tekniği olarak biliniyor.

        Biden'a mayısta, kemiklerine yayıldığı belirtilen bir prostat kanseri teşhisi de konmuştu.

        20 Kasım 1942 doğumlu Biden, 2021-2025 yıllarında ABD'nin 46. Başkanı olarak görev yapmıştı.

